Suomen myydyin automalli uudistuu: Aiempaa tilavampi, käytännöllisempi ja turvallisempi

Skoda

Octavian myynnistä kaksi kolmasosaa on farmareita.

Škoda Octavia on hyvän alkuvuoden ansiosta vuoden toistaiseksi parhaiten myynyt henkilöauto Suomessa. Sen seuraava sukupolvi esitellään maailmalle maanantaina Prahassa.

Tsekkiläisen Octavian ensimmäisen sukupolven valmistus alkoi 60 vuotta sitten. Se on edelleen Škoda-malliston myydyin malli.

Škodan uusi tuleminen alkoi 1990-luvun puolivälissä. Se voitti ennakkoluulot nopeasti ja löi itsensä läpi myös lännessä. Tähän mennessä Octaviaa on valmistettu yli 6,5 miljoonaa kappaletta.

Noin joka kolmas myyty Škoda on Octavia. Suomen ja kotimaansa lisäksi Octavia komeilee myyntitilastojen kärjessä Itävallassa, Sveitsissä, Unkarissa, Puolassa, Serbiassa ja Valko-Venäjällä.

Ei siis ihme, että valmistaja itse määrittelee sen mallistonsa sydämenä, sieluna ja moottorina.

Škodan pääjohtajan Bernhard Maierin mukaan Octavia on Škodalle äärimmäisen tärkeä. Siksi se on pistetty kokonaan uusiksi. Se on aiempaa tilavampi, käytännöllisempi ja turvallisempi.

Uuden Octavian muotoilu yrittää vedota entistä selvemmin ostajan tunteisiin. Samalla insinöörit ovat onnistuneet parantamaan auton aerodynamiikkaa.

Uutta ovat myös matrix-led -valot.

Sisätilojen uudistamisessa painopiste on ollut toiminnallisuudessa. Tilaa Škodan nykyinsinöörit ovat aina osanneet loihtia kilpailijoitaan paremmin. Sen lisäksi he ovat tehneet brändin kekseliäistä yksityiskohdista.

Konepellin alle tarjolla on koko paketti. Se pitää sisällään bensiini-, diesel- ja kaasumoottorit sekä ladattavan hybridin ja kevythybridin.