Koneviesti: Veli Ketola huoltaa sähkökoneita jo kolmannessa polvessa – hänen käsissään koneet saavat jatkoaikaa tai jopa uuden elämän

Rikkinäisiäkään laitteita ei kannata panna menemään, sillä niistä voi löytää sopivia osia toisesta kohtaa rikkoutuneen kunnostamiseen.

Oskari Ketola perusti sähkökoneiden ja -laitteiden korjaukseen perustuvan yrityksen vuonna 1948. Oskarin jälkeen hänen poikansa Eino jatkoi yrityksen pyörittämistä, ja tällä hetkellä Ketolan Sähkökonehuollon vetämisestä vastaa Einon poika Veli Ketola. Neljäskin polvi Ketoloita on kasvamassa, sillä Velin kahdeksanvuotias poika Akseli on innolla mukana verstaalla.

”Olen ollut yrityksessä työssä vuodesta 1992 alkaen, jolloin valmistuin sähkövoimateknikoksi Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta. Kovin paljon tekusta ei lisäapua tämän tyylisiin sähkötöihin ollut, sillä olin isältä ja työtä tekemällä oppinut likimain kaiken tarpeellisen”, Veli Ketola tunnistaa.

Tällä hetkellä yritystä työllistävät eniten sähkömoottorit ja laturit. Ketolan mukaan useimmiten laturi kannattaa korjata, mutta markkinoilla on myös halvalla tehtyjä latureita, joiden kunnostaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Laturien varaosien saanti on ajan saatossa heikentynyt, ja samaan aikaa on vaihtolatureiden tarjonta kasvanut.

Uusimmat laturit taas ovat sen verran moderneja laitteita, että niiden kunnostamisessa pitäisi olla tietokoneita ja elektronisia erikoistyökaluja. Tämän takia Veli Ketola kertoo keskittyvänsä vanhempaan kalustoon. Starttejakin korjataan, mutta niissä oleva paksu käämi ja muotokupari aiheuttavat omat ongelmansa.

Ketolan asiakaskunta on pääosin Kauhajoen ympäristöstä, mutta jonkin verran korjattavia laitteita tulee myös Matkahuollon ja Postin välityksellä koko Suomen alueelta. Lisäksi asiakkaat myös soittelevat ja kyselevät neuvoja omatoimiseen korjaamiseen.

”Kyllähän se puhelinneuvonta on pois varsinaisesta työajasta, mutta kun ihmisiä neuvoo, niin he saattavat sitten tulla ihan paikan päälle töitä tuomaan”, Ketola pohtii.

Ketola antaa aina arvion laitteen kunnostamisesta. Jos vika on selvä, arvio voidaan antaa laitetta avaamatta. Jos viasta ei ole tarkkaa selvyyttä, niin laite avataan tutkimuksia varten.

Yleensä asiakkaat ymmärtävät, että myös tutkiminen vianetsintä maksaa. Mutta poikkeuksiakin on. Yrityksen hyllyillä on nimittäin kymmeniä korjattuja sähkölaitteita odottamassa asiakkaan noutoa. Osa laitteita on odottanut noutajaansa jo vuosikausia.

Mitä ovat yleisimmät syyt sähkölaitteiden rikkoontumiseen? Mitä ja miten Ketolan Sähkökonehuolto korjaa viallisia koneita?

