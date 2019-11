Uusi Skoda Octavia on kokoluokkansa tilaihme

Skoda on Tšekinmaan Nokia, uuden mallin esittelyssä paikalla oli maan pääministeri.

Jarmo Palokallio

Uudistunut Octavia on säilyttänyt Skodalle ominaiset piirteensä.

Skodan insinöörit hallitsevat tilan käytön. Uusi Octavia on todistaa sen jälleen kerran.

Octavia esiteltiin maanantaina Tšekinmaan kansallisgalleriassa Prahassa. Paikalla oli kutsuvieraita maan pääministeriä myöten.

Arvovaltaisten vieraiden läsnäolon ymmärtää. Skodan osuus maan kansantuotteesta on kymmeneksen luokkaa. Se on maalle jos mahdollista vielä merkittävämpi, mitä Nokia oli Suomelle.

Uusi Octavia näyttää Skodalta sekä läheltä että kaukaa katsottuna. Sen tunnistaa myös Octaviaksi, sillä mittojen muutokset ovat jääneet vähäisiksi. Farmarimallin tavaratila on silti kasvanut 30 litralla 640 litraan.

Octavia haastaa tiloiltaan entistä tiukemmin jopa luokkaa suurempia autoja.

Kuorien sisällä moni asia on muuttunut. Malliuudistus on hyppäys digiaikaan. Auto on nyt edellistä sukupolvea valmiimpi kytkeytymään erilaisiin uusiin älyjärjestelmiin.

Kuskin eteen avautuu siten entistä monipuolisempi kojelauta. Erilaisia infosysteemejä on neljä vaihtoehtoja. Niistä kehittyneimpiä voi ohjata äänellä.

Octavia on Skodan syömähammas. Sen valmistus alkoi jo 60 vuotta siten, mutta nykyisen mallin juuret ovat 1990 luvulla.

Uuden tulemisen jälkeen Octavia nousi nopeasti myyntimenestykseksi myös länsimaissa.

Joka kolmas myyty Skoda on Octavia. Maailmanlaajuisesti Octaviaa on myyty 6,5 miljoonaa kappaletta.

Valmistajan mukaan menestyksen takana on yhdistelmä modernia teknologiaa sekä tilaa ja käytännöllisyyttä. Yksinkertaisesti kuluttajien mielestä Octavian hinta-laatu -suhde on kohdallaan.

Suomi on yksi Skodan vahvimpia markkina-alueita suhteellisesti laskettuna. Octavia on vuoden myydyin auto Suomessa vahvan alkuvuoden ansioista.

Samoista asiakkaista kilpailee myös VAG-konsernin Volkswagen Golf. Autojen osalta marssijärjestys on selvä konsernin sisällä.

Uusi Golf esiteltiin kotikonnuillaan jo pari viikkoa sitten. Golfin tavoin Octavia on pistetty kokonaan uusiksi.

Valmistajan edustajat kertovat pitäneensä tarkasti huolen, että uutuuden skodamaiset ominaispiirteet ovat säilyneet. Sen tunnistaa siksi jo kaukaa Skodaksi. Linjat ovat selkeitä vailla krumeluureja.

Konehuoneen puolelle tarjolla on laaja kattaus. Bensa- ja dieselmoottorien luvataan olevan entistä tehokkaampia, taloudellisempia ja vähäpäästöisempiä.

Uutena vaihtoehtona on Octavia IV ladattava hybridi. Se kulkee pelkän sähkön avulla 55 kilometriä. Tiukasti hinnoiteltuna se on houkutteleva vaihtoehto Octavian ostajille.

Kaasuversio on nimeltään G-Tec. Sen toimintasäde on 523 kilometriä.

Uutta Octaviaa aletaan saada Suomeen kesän korvalla.