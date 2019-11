Suomessa on vain kolme virallista jäätietä – jäätie avataan, kun alla on vähintään 40 senttiä jäätä

Lari Lievonen

Seitsemän kilometrin mittainen Kolin jäätie on Euroopan sisävesien pisin.

Virallisilla jääteillä pätevät samat liikennesäännöt kuin muussakin tieliikenteessä. Niillä pätevät myös samat liikennevakuutukset kuin tavallisessa maantieliikenteessä.

Yksi kolmesta virallisesta jäätiestä yhdistää Kolin ja Vuonislahden. Seitsemän kilometrin mittainen jäätie on Euroopan sisävesien pisin. Olli Meriläinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta sanoo, että se avataan yleensä tammikuun loppupuolella.

"Muistini mukaan sitä ei ole koskaan avattu vielä joulukuun puolella", hän sanoo.

Kolin jäätie lyhentää Lieksan ja Kolin välistä matkaa noin 50 kilometriä. Sen käyttömahdollisuus riippuu säistä.

"Joskus se on voinut olla auki jopa 100 päivää, joskus vähemmän. Jos viikoille 11–12 päästään, se on jo hyvin", Meriläinen sanoo.

Keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa Kolin jäätietä ei jääolojen vuoksi voida avata. Viimeksi näin kävi vuonna 2012.

Oulusta kulkee kahdeksan kilometrin jäätie Hailuotoon. Kolmas virallinen jäätie kulkee Kemijärvellä Kervisen ja Räisälän välillä tiellä numero 9452.

Jäätie avataan, kun sen alla on vähintään 40 senttiä jäätä. Jäätien nopeusrajoitus on alhainen, usein 50 km/h. Ajoneuvojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 metriä ja ohittaminen sekä jäätielle pysähtyminen on usein kielletty.

Jääteillä on myös rajoituksia ajoneuvojen painolle. Muualla liikennöinti jäällä tapahtuu omalla vastuulla.

Metsähallituksen kohteilleen tekemiä jääteitä ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön.