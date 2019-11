Oletko sinäkin miettinyt, mitä lapselle kannattaa pukea päälle, kun hänet laittaa talvisin turvaistuimeen? Asiantuntija kertoo, mikä ei ainakaan turvallisuuden takia kannata

Markku Vuorikari

Turvallisimmin perheen pienimmät matkustavat silloin, kun he ovat turvalaitteissaan ilman paksuja toppavaatteita. Kuvituskuva.

Jokaiselle vanhemmalle lienee tuttua pohdinta siitä, missä varustuksessa ja vaatetuksessa lapsi lähtee ulkoilemaan tai autoreissulle. Talvella kysymys korostuu entisestään, kun lämpötilaerot sisätilojen, ulkoilman ja auton välillä ovat merkittävämpiä kuin muina aikoina.

Alle 135 senttimetriä pitkä lapsi tarvitsee autossa matkustaessaan asianmukaisen turvaistuimen. Liikenneturvan asiantuntija muistuttaa, että turvallisimmin perheen pienimmät matkustavat silloin, kun he ovat turvalaitteissaan ilman paksuja toppavaatteita.

”Turvakaukalon tai -istuimen vyöt pitää saada melko napakasti lapsen ympärille, ja tällöin kevyempi vaatetus on parempi. Kun auton esilämmittää ja käyttää myös ajonaikaista lämmitystä, voi olettaa, että lapsikin matkustaa kevyemmissä vaatteissa mukavammin kuin täysissä toppatamineissa", Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara sanoo tiedotteessa.

Elovaaran mukaan aina ennen liikkeellelähtöä on tarkistettava, että lapsi on kiinnitetty vöihin oikein. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että turvaistuimen tai -kaukalon sekä mahdollisen telakan kiinnitykset ovat kunnossa.

"Istuimen on oltava kiinnitettynä autoon tyhjänäkin, sillä irrallaan se on riskitekijä onnettomuuden sattuessa”, koulutusohjaaja lisää.