Astran uudet moottorit vähentävät kulutusta jopa viidenneksen

Jarmo Palokallio

Opel Astran uudet moottorit vähentävät auton kulutusta jopa viidenneksellä.

Opel Astran uudet moottorit painavat kulutusta ja päästöjä alas. Moottorien esittelyjen yhteydessä Opel kertoi On Star -puhelinpalvelun jääneen historiaan.

Nyky-Astra esiteltiin kolmisen vuotta sitten. Siitä tuli menestys. Se myi hyvin ja keräsi muutenkin tunnustusta. Se valittiin Vuoden Autoksi sekä Euroopassa että Suomessa.

Valinnan pääasiallinen peruste oli rahalla saatava vastine. Siltä osin tilanne on pysynyt ennallaan.

Astran elinkaari jatkuu nyt uusilla moottoreilla. Vaikka Opel on matkan varrella siirtynyt PSA:n taskuun, Astran moottorit ovat konsernin yleismoottoreiden sijaan Opelin omaa tuotantoa.

Niiden kulutuslukemat ovat aiempaa pienemmät. Säästöä tulee jopa 21 prosenttia.

Astrassa on jatkossa aina 3-sylinterinen turbomoottori. Bensamoottorit ovat 1,2 ja 1,4 litraisia. Niistä pienemmässä on kuusiportainen manuaalivaihteisto. Dieselmoottori on 1,5 litrainen.

Moottorit ja niihin liittyneet automaattivaihteistot toimivat koeajossa hyvin yhteen. Auton ajettavuus on kaikkineen hyvä.

Astran saama piristysruiske koskee lähinnä moottoreita. Muuten muutokset jäävät vähäisiksi.

Tiloiltaan ja hallintalaitteiltaan Astra on edelleen kilpailukykyinen. Myös varustelussa löytyy. Esimerkiksi ratinlämmitin ilmestyi perus-Opeleihin ennen kuin moniin premium-autoihin.

Myös istuimet saavat kiitosta. Etenkin jos asiakas valitsee ergonomiset ja vartaloa hyvin tukevat AGR-istuimet. Ne kannattaa kuitenkin koeistua ennen tilausta. Kaikkien takapuolille ne eivät sovi.

Kuljettajaa avustavia järjestelmiä löytyy kiitettävä määrä. On mukautuva vakionopeudensäädin, etutörmäyksen varoitusjärjestelmä hätäjarrutustoiminnolla, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja kaistallapitoavustin.

Uusi etukamera huomioi ajoneuvojen lisäksi myös jalankulkijoita. Valoista tekniikan kärjessä kulkevat tehokkaat ja häikäisemättömät LED Matrix -valot.

Astran yhteydessä lanseerattu OnStar tiepalvelu jää historiaan. Koska auto on tyyppihyväksytty ennen vuoden 2018 huhtikuuta, siinä ei ole myöskään automaattista hätäpuhelinjärjestelmää vakiona. Lisävarusteena sen kuitenkin saa.

OnSTar oli GM:n tuote. Tarkoitus on, että Opeleissa otetaan käyttöön PSA:n Connect SOS -järjestelmä.

Uusilla moottoreilla varustetut Astrat tulevat Suomessa tarjolle ensi vuoden puolella. Auton alkaen hinta asettunee noin 20 000 euroon, mutta varsinaisten myyntimallien hinnat ovat lähempänä 30 000 euroa.