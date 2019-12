Haluatko mitata, onko puulla vielä paksuuskasvua jäljellä? Koneviesti: Ota avuksi lustovasara, joka auttaa hakkuutarpeiden määrittämisessä

Puun paksuuskasvua on vaikea arvioida silmämääräisesti ja puukairaus on turhan raju työmenetelmä.

Tommi Hakala

Lustovasaran varressa on mitta-asteikko, johon vertaamalla kasvupaksuuden voi määrittää tarkasti.

Talousmetsässä puiden kasvunopeus on merkittävä tekijä, kun metsän harvennuksia tai uudistumista suunnitellaan. Kasvunopeudeltaan hidastuneiden puiden kasvattaminen kun ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Puuston kasvun heikkeneminen ilmenee puiden latvakasvainten lyhenemisenä, mutta silti puu saattaa kasvaa edelleen paksuutta, jolloin myös arvokas tukkiosa kasvaa.

Puiden paksuuskasvusta kertovien lustojen leveyksistä voi ottaa selvää kairaamalla lustokairalla puun sisältä näyte. Se myös kertoo puun kasvuhistorian ajan tapahtumat. Metsänomistajalle oleellisempaa on kuitenkin viimeisten vuosien kasvupaksuus.

Ruotsalaisen Häglöfin valmistama lustovasara on näppärä apuväline puun viimeisten vuosien kasvun tutkailuun ja puiden nopeuskasvun mittaamiseen. Lustovasaran käyttö on helppoa. Ensin puun rungosta katsotaan oksaton kohta reilun metsin korkeudelta, jolloin vältetään juurenniskojen vaikutus lustojen leveyteen. Jos kyseessä on mänty, sen paksua tyvikaarnaa kannattaa vuolla pois esimerkiksi vesurilla tai puukolla. Tämän jälkeen lustovasaralla napautetaan terävällä lyönnillä näyteputki puun sisään.

Vasarassa on varren päässä lisäpainopallo, johon on kiinnitetty näytteenottoputki. Jotta putkeen jäävä näyte saadaan ulos, putkessa on kiinteä työnninosa, jonka päästä painamalla näyte liukuu ulos. Vasaran irrotus puusta onnistuu helpommin, kun vasaraa hieman kiertää myötäpäivään. Näytteen ulospainaminen on tehtävä rauhallisesti, sillä pihkapuulla näyte ei kovin helposti solju ulos putkesta. Lisäksi näyte usein murenee irtonaisiksi lustoiksi.

Lustovasaraa myy Suomessa Uittokalusto Oy. Tilaustuotteen verollinen hinta on noin 118 euroa.

