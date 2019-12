Lue tarinat lukijoiden kehnoimmista konekaupoista – "Hankkimani rehuleikkuri toimisi ainoastaan laivan ankkurina"

Sanne Katainen

Huonokuntoiset traktorit aiheuttivat eniten harmia kyselyyn vastanneille lukijoille. Kuvan koneet eivät liity tapauksiin.

Maatalouskonekaupat eivät aina ota onnistuakseen. Toisinaan, syystä tai toisesta, kone onkin täysi susi tai aivan tarpeeton. MT:n lukijat kertoivat kokemuksistaan verkkokyselyllä.

Kaikista eniten harmia olivat aiheuttaneet huonokuntoiset traktorit. Suurin tyytymättömyyden syy oli se, ettei kone vastannut odotuksia. Myös koneen hajoaminen ja toimimattomuus painoivat lähes joka toisen vastaajan mieltä.

Lukijat olivat turhautuneempia uutena ostettuihin kuin käytettyihin koneisiin. Uusien koneiden yllättävät ja usein vakavatkin viat paljastuivat monille lukijoille käytön myötä.

"Uutena hankittu traktori ei pitänyt lainkaan talvesta. Ikkunat poksahtelivat pakkasessa rikki ja eiväthän ne menneet takuuseen."

"Niittomurskaimen murskainakseli lähti väpättämään hakaten teräpalkin lautasiin niin, että se iski tulta ja akselin käpälät hajosivat. Lopulta murskainakseli jäi lengoksi eli kieroksi. Uudeksi koneeksi se oli todella kehno. Sillä niitettiin ehkä pari hehtaaria."

"Elementtirakenteisen kylmäilmakuivurin täyttö ja erityisesti tyhjennys on hankalaa. Märkänä syksynä kuivaus ei onnistunut. Kolmen syksyn jälkeen kuivuri jäi pois käytöstä ja myöhemmin se romutettiin."

"Kolme kertaa vaihdettiin uuteen rehuleikkuriin sylinterit, kun ne alkoivat vuotaa. Vaihto meni onneksi takuuseen. Sitten se halkeili koko ajan ja sitä sai hitsata ja taivuttaa."

Sikoja säkissä ja ikäviä yllätyksiä – monet lukijoista olivat ostaneet käytetyn koneen tietämättä sen vioista etukäteen.

"Ensimmäinen traktorini oli aivan loppuun ajettu. Traktorin moottori oli väljä ja vuosi öljyä joka paikasta."

"Konemyyjä myi leikkuupuimurin, jonka piti olla kunnossa. Moottori hajosi kymmenen tunnin jälkeen. Myyjä tiesi, että kone on täysi romu."

"Hankin "kunnostetun" kaivurikuormaajan. Kunnostus hävisi ensimmäisen pesun mukana."

Joissain tapauksissa vikoja oli niin paljon, etteivät pienet korjaukset enää riittäneet.

"Käytetystä traktoristani on helppo löytää vikoja. Se ei ole ollut päivääkään kunnossa. Traktorilla on ajettu alle 4 000 tuntia, ja silti se on oikea korjaamoiden onni."

Piinallisten kokeilujen ja pitkällisten pohdintojen jälkeen lukijat useimmiten korjasivat tai korjauttivat koneen. Joka viides myi koneen eteenpäin – ehjänä tai vähemmän ehjänä.

"Ostin käytetyn paalisilppurin. Kone ei pysynyt koskaan ehjänä yli kolmea paalia putkeen. Lopulta koneen runko retkahti rikki. Kone meni eteenpäin pilkkahinnalla, joskin viallisena."

Joillekin koneille ei löytynyt käyttöä saati ostajaa.

"Hankkimani rehuleikkuri toimisi ainoastaan laivan ankkurina. Siksi laitoin sen kuusen alle."

"Hankin surullisenkuuluisan valmistajan pilkekoneen, jonka toimivuus oli lupauksiin verrattuna ala-arvoista. Pahinta oli valmistajan ylimielisyys jälkimarkkinoinnissa. Lopulta yritin myydä koneen netissä rehellisellä ilmoituksella, eikä muuten mennyt kaupaksi."

Yksi vastaajista käytti tarpeetonta tasausäestä varsin luovalla tavalla.

"Vein tarpeettoman tasausäkeen laitumelle lohkot ylös taitettuna niin, että lehmien oli hyvä kihnuttaa itseään sitä vasten."

Mihin huono hankinta sitten johti? Valtaosa vastaajista kertoi käyttäneensä suuria määriä rahaa tai aikaa koneen korjaamiseen. Lisäksi omat ja perheenjäsenten hermot ovat tai olivat usein koetuksella.

"Emäntä on pahalla päällä, kun taas piti säästää", kertoo käytetyn, puolalaisen lieriöniittokoneen hankkinut vastaaja.

"Tupakkaan ja alkoholiin meni eniten rahaa, kun otti päähän niin paljon", kertoo huonokuntoisen kasvinsuojeluruiskun hankkinut vastaaja tuohtuneena.