Varaosamyyjä vedätti John Deereä urakalla – myi konejätille sen omaa tavaraa lähes kolmen vuoden ajan sadoilla tuhansilla euroilla

Visa Vilkuna

Oikeuden tuomiossa huomautetaan, että mikäli päätekijä ei olisi tunnustanut tekoaan, eikä asiasta olisi saatu sovittua, hänet olisi voitu tuomita yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kuvituskuva.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut metsäkonejätti John Deeren yksikössä Tampereella varaosakoordinaattorina työskennelleen noin 40-vuotiaan miehen puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta. Tuomion sai myös miehen rikoskumppani, jonka ehdollinen vankeustuomio on pituudeltaan kymmenen kuukautta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa tämän viikon tiistaina.

Pidemmän tuomion saanut mies myi yhdessä rikoskumppaninsa kanssa John Deerelle yhtiön omaa tavaraa. Erikoisen myyntitapahtumasta tekee se, että kaikki myydyt tuotteet eivät todellisuudessa liikkuneet John Deeren Tampereella sijaitsevista toimitiloista mihinkään. Myydyt tuotteet olivat lähtöisin konevalmistajan Joensuun toimitiloista.

Vedätyskuvio toimi niin, että pidemmän tuomion saanut mies otti Joensuusta tulleet tuotteet itselleen. Tämän jälkeen hän teki niistä ostotilauksen rikostoverinsa omistamalle konehuoltoyritykselle. Rikostoverin tehtävänä oli lähettää John Deerelle laskut sen "ostamista" tuotteista.

Lopuksi laskutuksesta vastannut mies siirsi osan petollisin keinoin hankituista rahoista varaosamyyjän ja tämän perheenjäsenien tileille. Päätekijälle kertyi rikollisilla toimilla rahaa lähes 109 000 euroa. Rikostoveri puolestaan nettosi runsaat 92 000 euroa.

Päätekijän rikokset eivät suinkaan jääneet tähän. Lisäksi hän sai John Deeren maksamaan aiheettomia laskuja, jotka oli lähettänyt Virossa toimiva, miehen perustama korjausalan yritys. Myös nämä "korjatut" tavarat olivat peräisin John Deeren Joensuun yksiköstä. Aiheettomilla laskuilla mies huijasi lähes 140 000 euroa.

Nyt tuomioon johtaneet rikokset alkoivat vuoden 2014 joulukuussa. Kiinni varaosamyyjänä työskennellyt mies jäi vuoden 2017 syyskuussa. Vajaan kolmen vuoden aikana hän ehti aiheuttamaan työnantajalleen, metsä- ja maatalouskonevalmistaja John Deerelle yhteensä yli 340 000 euron vahingon.

Oikeus piti molempien tuomittujen tekemiä rikoksia törkeinä, sillä petoksella on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja sillä on aiheutettu huomattavaa vahinkoa. Päätekijän kohdalla teon törkeyttä lisää myös se, että hän on käyttänyt hyväksi vastuulliseen asemaansa perustuvaa erityistä luottamusta. Lisäksi molemmat tuomitut tekivät tekonsa suunnitelmallisesti ja pitkän akan kuluessa.

Puolentoista vuoden ehdotonta tuomiota lievensi se, että huijareista kumpikin tunnusti tekonsa ja sopi korvauksista John Deeren kanssa. Oikeuden tuomiossa huomautetaan, että mikäli päätekijä ei olisi tunnustanut tekoaan, eikä asiasta olisi saatu sovittua, hänet olisi voitu tuomita yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ilman tunnustusta ja sovintoa toisen tekijän tuomio olisi ollut noin puolitoista vuotta ehdotonta vankeutta.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa.

Varaosahuijarin tuomiosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.