Škodan uuden täyssähköauton osto ei jää hinnasta kiinni

Jarmo Palokallio

Citigo-e on Škodan ensimmäinen täyssähköauto.

Täyssähköautojen läpimurto lähenee. Edullisimmillaan uuden täyssähköauton saa alle 20 000 eurolla ja hintaa tasoittaa entisestään valtion 2000 euron suuruinen hankintatuki.

Täyssähköautot tipahtivat alle 20 000 euron hintaluokkaan marraskuussa, kun myyntiin tuli Seat Mii Electric. Se sai aikaan tilausvyöryn.

Nyt samoista asiakkaista alkaa kilpailla Miin sisarmalli Škoda Citigo-e iV. Sen hinta on puristettu Ambition varustuksella noin 19 400 euroon. Hinta laskee tuosta vielä 2 000 eurolla valtion hankintatuella.

Citigo-e on Škodan ensimmäinen täyssähköauto. Nimensä mukaisesti se sopii etenkin kaupunkikäyttöön. Sen uuden WLTP-testin mukainen toimintamatka on jopa 265 kilometriä.

Citigo-e on mainio ajettava. Se on akkujen takia raskaampi kuin perus-Citigo. Se on huomioitu auton alustassa. Siksi Citigo-e ylittää kaduille asetetut hidastetöyssyt esimerkillisesti.