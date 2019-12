Ilmastopaneeli: Sähköauton kustannukset laskevat alle bensiiniauton kulujen jopa viidessä vuodessa

Jaana Kankaanpää

Ilmastopaneelin laskelmien perusteella keskikokoinen bensiiniauto aiheuttaa jo kolmen vuoden kohdalla suuremmat päästöt kuin vastaavan autotyypin sähköauto.

Suomen ilmastopaneeli on kehittänyt laskurin, jonka avulla kuka tahansa voi laskea ja vertailla eri käyttövoimien autojen päästöjä ja kustannuksia. Ilmastopaneelin tekemistä esimerkkilaskelmista selviää, että sähköauto päihittää muut autotyypit sekä kustannuksissa että päästöissä parhaimmillaan jo viidessä vuodessa.

Laskurissa voi määrittää vuosittaiset ajokilometrit, valita vertailtavat autotyypit ja seurata, miten päästöt sekä kustannukset kehittyvät käyttövuosien kuluessa.

”Autokalkulaattori yhdistää hyvin moninaisen muuttujien joukon, jolla eri käyttövoimien omaavien autojen päästö- ja kustannusvaikutuksia voidaan nyt arvioida kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuisella tavalla. Laskuri tuo selkeästi esiin sähköauton päästöedut ja biopolttoaineista etanolin ja biodieselin rajallisuuden vähähiilisen liikkumisen ratkaisussa”, Suomen ympäristökeskuksen professori ja Ilmastopaneelin jäsen Jyri Seppälä sanoo tiedotteessa.

Suomen ilmastopaneeli on hahmotellut autolaskurilla esimerkkilaskelmia päästö- ja kustannuseroista. Ajoneuvon elinkaaren aikana syntyvien päästölaskelmien mukaan sähköauton valmistuksen päästöt ovat suurimmat. Sen sijaan sähköauton käytön päästöt ovat alhaiset. Esimerkiksi 14 000 kilometrin vuosiajolla muiden autovaihtoehtojen päästöt nousevat selvästi nopeammin kuin sähköautojen päästöt.

Laskelmien perusteella keskikokoinen bensiiniauto aiheuttaa jo kolmen vuoden kohdalla suuremmat päästöt kuin vastaavan autotyypin sähköauto, jonka akkukoolla voi ajaa vajaan 300 kilometrin ajon kesäolosuhteissa. Kun autoa on käytetty 15 vuotta, sähköauton aiheuttamat päästöt ovat jo 59 prosenttia pienemmät kuin bensiiniauton päästöt.

Kun ajokilometrit kasvavat 30 000 kilometriin vuodessa, sähköauton rooli päästöjen vähentämisessä korostuu entisestään. Tällöin sähköauton päästöt ovat 15 vuoden jälkeen 67 prosenttia pienemmät kuin bensiiniautossa. Dieselautoon verrattuna sähköauton päästövähennys on 62 prosenttia. Kaasuautoon verrattuna päästövähennys on 47 prosenttia silloin, kun puolet kaasusta on biokaasua. Ladattavaan hybridiin verrattuna sähköauton päästövähennys on 44 prosenttia.

Jos verrataan tavallisen bensiiniauton kustannuksia sähköautoon, sähköauton kustannukset ovat bensiiniautoa alemmat viiden vuoden päästä. Laskelmassa ajoa on 20 000 kilometriä vuodessa, ja vertailukohteena on varustelultaan sähköautoa vastaava bensiiniauto. Kun sähköautoa verrataan 20 000 vuosittaisella ajokilometrillä perusvarustelutason bensiiniautoon, sähköauton käyttö muuttuu bensiiniautoa halvemmaksi kahdeksan vuoden jälkeen.

”Suomalaisilla autoilla ajetaan keskimäärin 14 000 kilometriä vuodessa. Päästöhyödyt keskiarvoajokilometreihin suhteutettuna saavutetaan sähköautolla jo alle viidessä vuodessa. Kustannushyödytkin kääntyvät saman autotyypin vertailussa sähköauton eduksi selvästi alle kymmenessä vuodessa, jos akuston koko on sähköautossa maltillinen. Sähköautojen hankintahinnan lasku tulee voimistamaan jatkossa kustannushyötyä merkittävästi”, Tampereen yliopiston apulaisprofessori ja Ilmastopaneelin jäsen Heikki Liimatainen sanoo tiedotteessa.

Laskuriin pääset tutustumaan tästä.