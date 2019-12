Monen joulumatka katkeaa tyypillisesti muutamasta yleisestä syystä – asiantuntijan mukaan lähes kaikki niistä voi välttää ennakoimalla

Johannes Tervo

Pidemmillä ajomatkoilla on olennaista huomioida myös keliolosuhteet. Esimerkiksi määränpään lähtöpaikkaa kovemmat pakkaslukemat kannattaa tarkistaa jo ennen matkalle lähtöä. Kuvituskuva.

Suomalaisten joulukiireet näkyvät myös Autoliiton yleisessä tiepalvelussa. Palvelusta vastaava koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, että joulun ajan tyypillisimmät avustuskeikat ovat jo usean vuoden ajan olleet rengasrikot, ovien avaukset sekä apuvirranannot.

"Virranantojen määrään vaikuttaa olennaisesti, onko pakkasta vai ei. Kovalla pakkasella niiden määrä kasvaa huimasti", Vesalainen toteaa tiedotteessa.

Vesalaisen mukaan valtaosa avustustarpeista olisi vältettävissä autonkäyttäjän hyvällä omalla ennakoinnilla, kuten rengaspaineiden tarkastuksella ja säätämisellä kuormituksen mukaisiksi sekä sillä, että ottaa auton vara-avaimet mukaan.

"Rengasrikolta välttyy parhaiten tarkastamalla rengaspaineet ja säätämällä ne kuormitusta vastaaviksi ennen matkalle lähtöä. Vara-avaimet kannattaisi antaa aina pidemmillä ajomatkoilla samassa autoseurueessa matkustavan toisen henkilön huolehdittaviksi", koulutuspäällikkö neuvoo.

Pidemmillä ajomatkoilla on olennaista huomioida myös keliolosuhteet. Esimerkiksi määränpään lähtöpaikkaa kovemmat pakkaslukemat kannattaa tarkistaa jo ennen matkalle lähtöä. Mikäli pakkaslukemissa on eroa, on se syytä huomioida sekä dieselautoa tankatessa että lasinpesunestesäiliötä täytettäessä.

Jotta välttyy tien päällä ikäviltä yllätyksiltä, kannattaa autolle tehdä huolellinen tarkastus ennen lähtöä. Tarkasta ainakin öljyn, jäähdytysesteen ja lasinpesunesteen riittävyys, rengaspaineet sekä valojen toiminta.

Jos sää on pakkasen puolella, on syytä käyttää esilämmitystä. Tarkasta myös talvirenkaiden kunto ja varaa mukaan lumiharja, jääraappa, heijastinliivi, taskulamppu sekä lumilapio. Jos akku on vanha ja epäilet sen kuntoa, nyt on oikea aika uusia se.

Mikäli lähtöajoissa joustaminen on mahdollista, kannattaa suosia lähtemistä varhain aamulla. Silloin liikenne on hiljaisimmillaan. Koska joulu on tänä vuonna tiistaina, liikenne vilkastuu perjantaista alkaen. Mikäli joudut ajelemaan iltapäiväruuhkissa, varaa matkaan riittävästi aikaa. Ruuhkapaikat voit nähdä monista kartta- ja navigointisovelluksista.

Suomen talvi on tunnetusti todellinen yllättäjä, ja tänäkin vuonna saadaan jännittää, tuleeko valkea joulu vai ei. Talviliikenteen vaihtelevissa keleissä korostuvat ajonopeus ja ajoetäisyydet. Vähennä siis nopeutta ja lisää välimatkaa edessä ajavaan aina kelin mukaisesti. Hyvä välimatka muihin on turvallisuuden lisäksi myös kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta.