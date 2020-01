Koneviesti: Tiesitkö? Akkujen sisältämän lyijyn voi käyttää uudelleen rajattoman monta kertaa

Julius Pietarinen

Murskausta odottavat akut varastoidaan. Akut syötetään murskaimeen kurottajan kauhalla.

Suomen Akkukeräys Oy:n toiminnan ytimessä on italialaisvalmisteinen vasaramurskain, joka on pohjoismaiden ainut lyijyakkumurskain. Kokonaan haponkestävästä teräksestä valmistettu kone murskaa akun ja erottelee akun valmistusmateriaalit. Muovin ja lyijymurskan erottelu tapahtuu paineilman ja veden avulla. Painava lyijy vajoaa vesialtaassa pohjalle ja muovimurske nousee kevyempänä aineena pintaan.

Akkujen sisältämän lyijyn voi käyttää uudelleen rajattoman monta kertaa, sillä lyijyn epäpuhtaudet saadaan poistettua sulatuksessa lähes kokonaan. Yrityksen akkumurskassa olisi kapasiteettia käsitellä kaikki Suomen kierrätettävät akut, mutta osa akuista myydään ulkomaille prosessoitaviksi.

Kaikki toiminnassa asfaltille valunut neste kerätään suureen tankkiin, jonne joutuu niin akkuhappo kuin sadevesikin. Kerättyä vettä käytetään murskaimen prosessissa erotettujen materiaalien pesuun. Viemärijärjestelmässä on erotuskaivo, jonka pohjalta kerätään säännöllisesti sinne kulkeutunutta lyijypastaa. Talvi ei murskausta haittaa, sillä halli saadaan pidettyä lämpimänä, eikä käyttövesi pääse jäätymään. Kun säiliö täyttyy, pumpataan ylimääräinen vesi tankkiautoon, joka kuljettaa nesteen neutraloitavaksi.

Yritys on laajentamassa toimintaansa hankkimalla piakkoin oman neutralointilaitteiston. Kun vesi on neutraloitu, on sen pH-arvo 6–8, ja vesi on riittävän puhdasta viemäriin laskettavaksi.

Lyijy- ja muovimurska ei ole tehtaille kelpaavaa valmista materiaalia, vaan lyijy pitää sulattaa harkoiksi ja muovi granuloida eli rakeistaa. Kierrätettävä muovi myydään ulkomaille granuloitavaksi, sillä toistaiseksi Suomessa ei ole lyijysulattoa tai akkutehdasta, joka voisi vastaanottaa lyijymurskaa ja -pastaa. Lähimmät lyijysulatot sijaitsevat Ruotsissa ja Virossa.

Muoviteollisuus valmistaa granulaateista uusia tuotteita. Lyijylevyjen väleissä eristeenä käytettävä polyetyleeni poltetaan voimaloissa energiana ja kuorien polypropyleeni pakataan suursäkkeihin. Kaikki erotellut materiaalit kootaan suursäkkeihin, jotka pakataan yhteen kerrokseen merikontteihin. Murskattua lyijyä sisältävä säkki painaa noin kaksi tonnia.

Maailmanlaajuisesti lyijyä kulutetaan noin 11 000 tonnia vuodessa. Tästä määrästä hieman alle puolet saadaan kaivoksista. Kierrätetty lyijy vastaa siis yli 50 prosenttia vuosittain tarvittavasta lyijymäärästä.

Akkukeräys maksaa akkuromusta lyijyn pörssihintaan suhteutetun hinnan. Kauppaa voi siten käydä jo yksittäisestä auton akusta, mutta tietenkin yritys ostaa mieluummin isompia eriä kerrallaan.

