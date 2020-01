Škodalla menee lujaa: nappasi 10 prosenttia autokaupasta

Jarmo Palokallio

Škodan sähköistymisen aloittaa Superb iV lataushybridi. Se napannee ison osuuden mallin myynnistä.

Škoda nappasi viime vuonna noin kymmenen prosentin osuuden Suomen autokaupasta. Tänä vuonna menestykselle on luvassa jatkoa. Nyt kärkenä ovat sähköautot, uusi Octavia ja Vuoden autoksi valittu Kamiq.

Škodan myydyin malli kautta aikojen on Octavia. Se pantiin uusiksi viime vuoden lopulla. Siitä huolimatta vanhaa Octaviaa myytiin kuin häkää.

Octavia kisasi vanhoilla eväillään vuoden myydyimmän auton tittelistä kesän korvalla uudistunutta Toyota Corollaa vastaan.

Škodan vahvuuksiin kuuluu tiukka, noin 17 prosentin ote yritysautomarkkinasta. Siellä Octavia on ykkönen ja Superbkin pistesijoilla.

Kun Škodan yritysautokanta on ennestään vahva, sitä on helppo kasvattaa uusilla, onnistuneesti hinnoitelluilla tuotteilla.

Maailman muuttuminen näkyy myös autotehtaiden linjoilla. EU:n päästötavoitteet ja niiden rikkomisesta seuraavat sakot ovat niin kovat, ettei niistä selviä ilman sähköautoja.

Škoda ja sen emoyhtiöt ovat niiden kehittelyssä vähän jälkijunassa. Sähkön sijaan päästötavoitteita on kaunisteltu kaasuautoilla.

Kaasuautojen ykkösenä Suomessa on komeillut Octavia. Nyt on saatu ryminä päälle Škodan sähköautojenkin osastolla.

Ladattavien hybridien kaupassa Škoda Superb iV ottaa lentävän lähdön. Auton hinta on painettu 39 149 euroon. Ja varustelua riittää, mikä pistää kilpailijat koville.

Auton konepellin alta löytyy 1,4 litran TSI-bensiinimoottori ja sähkömoottori. Tehoa paketissa on 169 kilowattia.

Akuston kapasiteetti on 13 kilowattituntia. Se mahdollistaa jopa 56 kilometrin ajon pelkällä sähkövoimalla.

Bensan ja sähkön yhteinen toimintamatka on 930 kilometriä.

Škodan ensimmäinen täyssähköauto on Citigo-e iV. Kyseisten pikkuautojen luokka on Suomessa pieni. Citigon myyntiä on mitattu tähän asti enemmän kymmenissä kuin sadoissa autoissa.

Nimensä mukaisesti Citigo sopii etenkin kaupunkikäyttöön. Sen uuden WLTP-testin mukainen toimintamatka on jopa 265 kilometriä.

Citigo-e on mainio ajettava. Se on akkujen takia raskaampi kuin perus-Citigo, mikä on huomioitu auton alustassa. Siksi Citigo-e ylittää kaduille asetetut hidastetöyssyt esimerkillisesti.

Citigo-e:n hinta on puristettu Ambition varustuksella noin 19 400 euroon. Hinta laskee tuosta vielä 2 000 eurolla valtion hankintatuella.

Sähköautojen hintojen putoaminen ennakoi sähköautokauppaan kovaa kasvua tälle vuodelle. Tosin lähtötaso on vielä matala.

