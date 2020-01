Liikenneopettajat haluavat heittää automaatin erityisehdon romukoppaan: "Vanhanaikainen, byrokraattinen ja kallis systeemi"

Jaana Kankaanpää

Liikenneopettajien perustama Liikenneopetus ry esittää, että automaattivaihteisen ajoneuvon erityisehdosta luovuttaisiin.

Nykyään tilanne on se, että mikäli oppilas suorittaa ajokokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, hänen ajokorttiinsa tulee erityisehto, joka mahdollistaa vain automaattivaihteisella ajoneuvolla ajamisen. Jos oppilaalla tulee myöhemmin tarve ajaa manuaalivaihteista ajoneuvoa, hänen tulee tällöin ensin suorittaa uusi ajokoe manuaalivaihteisella autolla, jotta hän saa uuden ajokortin ilman erityisehtoa.

"Tämä on vanhanaikainen, byrokraattinen ja kallis systeemi. On aika hyväksyä, että erityisehto on pian muinaisjäänne", Liikenneopetus ry:n puheenjohtaja Kristiina Anunti sanoo.

Puheenjohtaja muistuttaa, että uusista ajoneuvoista yli kaksi kolmasosaa on automaattivaihteisia, ja lisäksi manuaalivaihteisten myynti pienenee koko ajan.

Liikenneopetus ry:stä huomautetaan, että lähes kaikki suorittavat nykyisin ajokortin manuaalivaihteisella ajoneuvolla. Yhdistys nostaa esiin myös sen, että osalla autokoulua suorittavista on jo hankittuna automaattivaihteinen ajoneuvo, mutta ajokortti suoritetaan tästä huolimatta manuaalivaihteisella vain siksi, ettei ajokorttiin tulisi erityisehtoa.

"Tämä ei ole liikenneopettajien mukaan tarkoituksenmukaista. Oppilaan olisi hyvä voida valita, ajaako hän ajokorttinsa manuaalivaihteisella vai automaattivaihteisella autolla tai vaikka yhdistellä molempia", kannanotossa todetaan.

Liikenneopettajat korostavat, että oppilaan, jonka ensimmäinen ajoneuvo on automaattivaihteinen, on järkevää suorittaa ajokortti automaattivaihteisella autolla. Jos myöhemmin tulisi tarve manuaalivaihteiselle, asia voitaisiin katsoa esimerkiksi liikenneopettajan kanssa oppilaan omalla autolla.

"Tämä olisi yksinkertaisempi ja halvempi vaihtoehto kuin uusi ajokoe", liikenneopettajat sanovat.

Liikenneopettajien mukaan autokoulut voisivat olla esimerkkeinä ekologisemmissa ajoneuvoissa, mutta automaatin erityisehto asettaa autokoulut tietyllä tavalla pattitilanteeseen. Liikenneopetus ry:n varapuheenjohtaja Lari Mäkelän mukaan ekologisemmat ajoneuvot ovat nimittäin automaattivaihteisia.