Hinta monille liian kova: Sähköautoilu on jäänyt varakkaiden temmellyskentäksi

Jarmo Palokallio

Kian uuden e-Soulin toimintasäde on 452 kilometriä. Sen hinta alkaa 37 990 eurosta.

Sähköautot yleistyvät tasaisen varmasti. Niiden laajin tarjonta on kuitenkin hinnoiteltu tavallisten autonostajien tavoittamattomiin.

"Vaihtoehtoja on lähinnä kalliimmissa hintaluokissa. Siksi sähköautot ovat jääneet varakkaiden temmellyskentäksi", toteaa johtaja Rami Kittilä Bergé Auto Nordics Oy:stä.

Kittilän mukaan asiaan on tulossa muutos. Hänen edustamansa Kia ajaa muutosta läpi laajentamalla sähköautojen ja ladattavien hybridien tarjontaa alle 40 000 euron hintaluokissa.

"Sähköauton ei tarvitse olla kallis. Tarjoamme niitä siihen hintaluokkaan, missä ostajat ovat."

Kian tavoitteena on, että vuonna 2025 sen myymistä autoista joka neljännessä olisi sähköinen voimalinja.

Sähköautojen ja ladattavien hybridien yleistymisen lisäksi Kian tulevaisuusvisiossa perinteiset dieselit vaihtuvat dieselillä toimiviksi kevythybrideiksi.

Kunnianhimoiseen tavoitteeseen kuuluu Kian nostaminen Suomen autokaupan viiden parhaiten myyvän joukkoon. Se vaatii vielä yhden päänahan.

"Meillä on hyvät lähtökohdat eli uskolliset asiakkaat ja hyvä jälleenmyyntiverkosto. Kian edustuksia haluavia liikkeitä on enemmän, mitä meillä on edustuksia mahdollista antaa", toteaa Kittilä.