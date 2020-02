Koneet & autot

Koneviesti: Nykyaikaisessa korjaamossa rasvamonttu on korvattu nostureilla – Kangasalan paloasemalla kunnostetaan Suomen suurimman pelastuslaitoksen ajokit Koneet & autot Jussi Laukkanen Reilu vuosi sitten suuri osa Pirkanmaan pelastuslaitoksen Teknisten palvelujen toiminnosta siirtyi Kangasalan uudelle palolaitokselle, jonka huoltotiloissa on hyödynnetty monia moderneja ratkaisuja.

Uudet nosturit ovat parantaneet huoltotöiden ergonomiaa. Auton saa säädettyä erilaisia töitä varten sopivalle korkeudelle. Myös työturvallisuus on parantunut. Nostettaessa nostimet lukittuvat automaattisesti. Nostureissa on myös ns. varvassuojat eli nostin laskeutuu vain tietylle korkeudelle ja sen jälkeen pitää erikseen kuitata, jos laskeutumisen haluaa viedä loppuun asti. Nostimien molemmissa päissä on valokennot, joiden ohi kävellessä laite pysähtyy automaattisesti. Auton pitää myös olla oikealla kohdalla nostinta, jotta nostin toimii. Kuvassa on autoa korjaamassa huoltoasentaja Tomi Yrjänäinen.

Pirkanmaan pelastuksenlaitoksen teknisten palveluiden huoltohalli on valoisa ja siisti. Kangasalalla sijaitsevassa hallissa huolletaan lähes kaikki henkilöstömäärältään Suomen suurimman alueellisen pelastuslaitoksen ajoneuvokalusto. Kalustoon kuuluu noin 150 kevyempää eli alle 3 500 kilon kokonaispainon ajoneuvoa ja 130 raskaampaa ajoneuvoa. Lisäksi huollettavana on 160 perävaunua, 60 venettä ja 30 mönkijää. Korjaamon päivittäinen toiminta käsittää kaikki autojen tavanomaiset huollot kuten öljynvaihdot, katsastukset, pienten vaurioiden korjaukset ja ajoneuvojen varusteluja. Ajoneuvojen lisäksi huolletaan myös sammutusvälineitä ja miehistön varusteita. Pirkanmaan pelastuslaitos toimi aikaisemmin Tampereen Keskuspaloasemalla 110-vuotiaassa rakennuksessa, joka oli pieni ja ahdas eikä suurimmat paloautot enää tahtoneet mahtua halliin. Uusiin tiloihin muuton myötä muutos aikaisempaan on ollut suuri. Entisissä tiloissa ollut rasvamonttu on vaihtunut hydraulisiin siltanostimiin. Työvälineiden sijoittelussa on pyritty siihen, että ne olisivat mahdollisimman lähellä työpistettä. "Työtilamme täällä ovat avarat ja valoista, ja se jo sinällään ovat myös aiempaa helpompia pitää puhtaina", kuvaa uusia tiloja korjaamon esimies, automestari Hannu Mansikkamäki. Yksi tärkeimmistä muutoksista entisiin huoltotiloihin verrattuna on työturvallisuuden parantuminen. Turvallisuutta on lisännyt paljon se, että uuden hallin piha-alue on tilava, eikä autoja tarvitse peruutella puolisokkoina kadulle. Työturvallisuutta osaltaan lisää myös se, ettei rasvamonttuun putoamisesta ei ole pelkoa. Rasvamonttu on korvattu tasalattialla ja hydraulisilla nostureilla, jotka parantavat työergonomiaa. Työskentelykorkeuden voi säätää itselle sopivaksi. Lisäksi uudenaikaiset nostimet ovat tehty turvallista käyttöä ajatellen. Nostimen mekaaninen lukituslaite pitää nostimen automaattisesti sen hetkisellä korkeudella, vaikka hydrauliikasta poistuisi öljy. Nostimessa on myös ns. varvassuojat eli nostin laskeutuu vain tietylle korkeudelle, ja sen jälkeen pitää erikseen kuitata, jos sitä haluaa laskea vielä siitä alemmaksi. Lisäksi nostimen molemmissa päissä on valokennot, jotka pysäyttävät nostimen, mikäli joku kävellee nostimen alle. Auton pitää myös olla oikealla kohdalla nostinta, jotta nostin toimii. Nostimissa on myös helmanostimet sekä akselinkeventimet.