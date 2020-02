Ethän sinä kuulu tähän porukkaan? Kymmenesosalla suomalaisista on vaarallinen uskomus turvavöiden käytöstä

Turvavyötä kiinnitettäessä on huolehdittava siitä, että se kulkee olan yli oikein ja on kunnolla kiristetty.

Jarmo Palokallio, Jaana Kankaanpää

Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä erilaisista liikenneaiheista kyselytutkimuksella viime vuoden joulukuussa.

Joka kymmenennellä suomalaisella on vaarallinen ja virheellinen uskomus turvavyön käytöstä.

Kymmenesosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista nimittäin uskoo, että kaksi lasta voi laittaa samaan turvavyöhön, jos autossa ei ole jokaiselle omaa turvavyöllistä paikkaa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen korostaa, että turvavyösääntö ei ole kovin monimutkainen. Sen mukaan jokainen matkustaja laitetaan turvavöihin ja vöitä käytetään yksi jokaista henkilöä kohden.

”Jokaisella matkustajalla, niin aikuisella kuin lapsellakin on oltava oma turvavyöllinen paikka. Vaikka vyö estäisi matkustajia singahtamasta ulos autosta, onnettomuustilanteessa samalla turvavyöllä vyötetyt voivat aiheuttaa toisilleen pahojakin vammoja”, Heiskanen muistuttaa.

Turvavyötä kiinnitettäessä on huolehdittava siitä, että se kulkee olan yli oikein ja on kunnolla kiristetty. Liikenneturva vinkkaa, että talvipakkasilla paksu toppatakki on hyvä riisua, jotta vyö tulee riittävän kireälle.

