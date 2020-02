Kesäkuun alku tuo teiden varsille uusia liikennemerkkejä – lisäksi vanhoja päivitetään selkeämmiksi, näkyvämmiksi ja sukupuolineutraaleiksi

Matti Kiipula

Muutosten tarkoituksena on parantaa merkkien selkeyttä ja näkyvyyttä, Suomen tie- ja rataverkosta vastaava Väylä kertoo tiedotteessaan.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan kesäkuun alusta, ja silloin Suomessa otetaan käyttöön noin viisikymmentä uutta liikennemerkkiä.

Lisäksi monien vanhojen merkkien ulkoasua päivitetään esimerkiksi sukupuolisensitiivisempään suuntaan, mikä näkyy muun muassa kävelytien ja suojatien merkeissä. Näissä merkeissä grafiikka ei enää kuvaa selvästi mitään sukupuolta, vaan ihmishahmo on pelkistetty tikkumaiseksi.

Tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylästä kertoo tiedotteessa, että liikennemerkeissä on muutettu esimerkiksi nuolien kärkiä, symboleita ja reunanauhoja. Monet muutoksista ovat niin pieniä, ettei niitä välttämättä edes huomaa.

Hopeavuoren mukaan muutosten tarkoitus on tehdä merkeistä nykyistä luettavampia. Useita merkkejä on muutettu vähän enemmän selkeyden ja helpomman luettavuuden vuoksi.

Esimerkiksi polkupyöräilijöistä varoittavasta merkistä on jätetty ihmishahmo pois, ja pyörän kuvaa on yksinkertaistettu.

Uuden tieliikennelain myötä myös tiemerkinnät muuttuvat, kun keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi.

"Värinmuutoksen syynä on se, että Suomi on ollut viimeinen EU-maa, joka on käyttänyt keltaisia sulkuviivoja", Hopeavuori sanoo.

Jatkossa Suomi siirtyy samaan käytäntöön kuin muut EU-maat.

Muutokset näkyvät teillä hiljalleen, ja uusien liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tästä syystä uuden- ja vanhanmalliset merkit näkyvät liikenteessä useiden vuosien ajan.

Vanhat liikennemerkit eivät vaihdu uusiin suoraan, vaan merkkejä uusitaan vasta vanhojen tullessa käyttöikänsä päähän.

"Vain pieni osa merkeistä pitää vaihtaa käytännössä heti lain voimaantulon jälkeen väärinymmärrysten välttämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi muutamat kävelyn, mopoilun ja pyöräilyn kieltomerkit", Hopeavuori kertoo tiedotteessa.