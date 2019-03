Koneviesti kokeili puutavarakuormaimen ja vaihtolavan yhdistelmää – Kesla FleXset on raskaan sarjan monitoimivaunu

FleXsetin runkona on FMG SST16 -vaihtolavavaunu, jonka kyytiin mahtuu 4–6 metrin lava. Vaunun koukkupuomiin on rakennettu teline kourakuormaimelle, jota voi käyttää, kun lava ei ole kyydissä. Teline käännetään lavanvaihdon ajaksi pois koukun tieltä. Kuormaimelle on saatu vaunuun tilaa aisaa jatkamalla, joka kuitenkin heikentää vaunun kääntyvyyttä. Tämän kompensoimiseksi teliä on siirretty edemmäksi kuin se tavallisessa koukkulavavaunussa olisi.