Rallimuseo vie mennessään ja 70-luvun kokoelma sykähdyttää

Jari-Matti Latvalalla on oma museo Töysän Tuurissa.

Eija Mansikkamäki

Rallimuseossa tulijaa tervehtii ensimmäisenä Timo Mäkisen aito AJB-33B Morris Mini Cooper S, joka ajoi viimeisen kilpailunsa vuonna 1972. Autolla ovat kisanneet myös Rauno Aaltonen ja Paddy Hopkirk.

Automieskö museoon? Kyllä kannattaisi, ainakin rallimuseoon Kangasalalle. Siellä ei ole tietoakaan pölystä ja homeenhajusta, vaan hallikaupalla kiiltävää kromia, sankaritarinoita ja vauhdin hurmaa.

Vuonna 2016 Mobilia-automuseon yhteyteen avattu pysyvä museo on kiintoisa paikka vähänkään Suomen rallitaivalta seuranneille. Esillä on tuttuja ja aivan aitoja ajokkeja, joilla on tehty suomalaista rallihistoriaa.

