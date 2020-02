Etelä-Savossa ja Jyväskylässä tutkitaan mahdollisia koronavirusepäilyjä

Onni Ojala

Kiskobussilla eilen illalla Jyväskylään saapunut matkustaja oli ilmoittanut terveysviranomaisille flunssan oireistaan ja oli miettinyt, liittyvätkö ne koronavirukseen.

Sekä Etelä-Savossa että Jyväskylässä selvitetään mahdollisia koronavirustartuntoja. Etelä-Savossa yhdeltä henkilöltä on otettu näytteet, ja laboratoriotulokset valmistuvat huomenna.

"Meillä ei ole vielä tietoa siitä, mihin aikaan tulos valmistuu, mutta huomenna kello 12 tiedotamme asiasta joka tapauksessa tarkemmin", sanoo STT:lle terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta.

Seppälän mukaan mahdollinen tartuntatapaus on tullut ilmi kuluvan vuorokauden aikana.

Tapauksesta kertoi aiemmin Yle.

Jyväskylän mahdollisesta koronavirustartunnasta kerrottiin aiemmin tänään. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan keskussairaalassa on tutkittavana yksi henkilö mahdollisten hengitystieinfektio-oireiden vuoksi ja hänestä on otettu koronavirusnäytteet. Lisätietoja tilanteesta annetaan huomenna kello 9 tutkimustulosten valmistuttua.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on sama ihminen, joka on eilen matkustanut junalla Jyväskylään. VR:n kerrottiin aiemmin tänään ottaneen yhden kiskobussin pois liikenteestä mahdollisen koronavirusepäilyn takia.

VR:n viestintäjohtajan Tatu Tuomisen mukaan kiskobussilla eilen illalla Jyväskylään saapunut matkustaja oli ilmoittanut terveysviranomaisille flunssan oireistaan ja oli miettinyt, liittyvätkö ne koronavirukseen.

Asiaa STT:lle kommentoineen Tuomisen mukaan VR on "ylimääräisenä varotoimenpiteenä" puhdistanut kiskobussin, jolla oireista ilmoittanut henkilö matkusti Jyväskylään.

VR:n toimista kertoi aiemmin Yle. Ylen mukaan mahdollinen tartunta todettiin matkustajalla, joka kulki tiistai-iltana junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilaan ja sieltä edelleen Jyväskylään. Matkustaja on kertonut nousseensa Tikkurilasta klo 20.39 lähteneeseen Pendolinoon, jolla matkusti Tampereelle. Tampereella hän vaihtoi kello 22.07 lähteneeseen taajamajunaan, jolla jatkoi Jyväskylään, Yle uutisoi.



Jyväskylän mahdollista tartuntaepäilyä Keskisuomalaiselle kommentoineen Keski-Suomen keskussairaalan vastaavan johtajaylilääkärin Juha Palonevan mukaan hoitoon hakeutunut ihminen on oleskellut tartunta-alueella. Paloneva kertoo, että hoitoon hakeutunut ei ole oleskellut Aasiassa, mutta ei kerro tarkemmin asiasta.

Palonevan mukaan sairaanhoitopiiri ei toistaiseksi ryhdy mihinkään eristystoimiin esimerkiksi junassa samaan aikaan olleiden ihmisten osalta.

"Jos käy niin, että tapaus varmistuu koronavirukseksi, aloitamme asianmukaiset toimet", hän sanoo KSML:lle.

Suomessa on tähän mennessä tutkittu noin 30 ihmistä mahdollisen koronavirustartunnan takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan kaikissa tapauksissa epäilys tartunnasta ei ole ollut mitenkään erityisen vahva.

"Osassa tapauksista terveydenhuolto on ehkä halunnut hyvin epätodennäköisessä tilanteessa lähinnä sulkea pois koronatartunnan mahdollisuuden", Puumalainen sanoo STT:lle tarkentamatta, kuinka isossa osassa tapauksista kyse on ollut vahvasta epäilystä.

Kansainvälisesti kokonaistilanne on se, että edelleen valtaosa tautitapauksista on todettu Manner-Kiinassa ja erityisesti Hubein alueella, Puumalainen korostaa. Hänen mukaansa on toki huolestuttavaa, että Etelä-Koreassa, Iranissa ja Italiassa on raportoitu paljon uusia tapauksia.

"Suomessa tilanne on sikäli rauhallinen, että meillä on todettu yksi koronavirustapaus Lapissa nelisen viikkoa sitten, ja siihen ei liittynyt jatkotartuntaa."



Ulkomaanmatkoja suunnittelevien kannattaa Puumalaisen mukaan seurata koronavirustilannetta esimerkiksi THL:n verkkosivuilta. THL:n sivuilta löytyvää koronavirustilannekuvaa päivitetään päivittäin. Lisäksi ulkoministeriön matkustustiedotteita kannattaa seurata.

Mikäli koronvirustilanne Suomessakin pahenisi, päättää kunkin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri toimenpiteistä, jotka kussakin tilanteessa ovat tarpeellisia.

Puumalainen painottaa olevan tärkeää, että koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä.

"Jos palaa epidemia-alueelta Suomeen, ja 14 vuorokauden päästä tästä tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, pitäisi olla yhteydessä terveydenhuoltoon."

Näin pitäisi myös toimia, jos oireita ilmenee sen jälkeen, kun on ollut kontaktissa varmistetun koronavirustapauksen kanssa. Oireita voivat olla yskä, kuume, kurkkukipu, päänsärky ja mahdollisesti hengenahdistus. Oireita voi olla yksi tai useampi.

Koronavirus testataan laboratoriossa infektiolääkärin arvion perusteella, jos henkilö on oireiden lisäksi oleskellut epidemia-alueella tai ollut kontaktissa varmistetun koronaviruspotilaan kanssa.