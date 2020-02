Koronavirustartunnan saanut nainen on ollut kontaktissa kahteen ihmiseen Suomessa, molemmat tavoitettu

Markku Ulander

Husin johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ja Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen tiedotustilaisuudessa.

Koronavirustartunnan saanut suomalainen nainen on palannut Suomeen sunnuntaina, kerrottiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa. Nainen on itse ottanut yhteyttä Husiin oireiden takia, minkä jälkeen hänet ohjattiin koronavirusnäytteisiin.

Tartunnan saanut nainen on ollut kontaktissa Suomessa kahteen ihmiseen, jotka on tavoitettu. Kumpikin on kotioloissa, eikä heillä ole oireita.

"Laskemme 15 minuuttia ylittäviä lähikontakteja, sanoo infektiosairauksien linjajohtaja", ylilääkäri Asko Järvinen Husista.

Tartunnan saanut nainen on matkustanut yksin. Hän ei ole tullut suoralla lennolla Suomeen.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Husissa on todettu koronavirustartunta työikäisellä suomalaisella naisella. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta.

Potilas on hoidossa Husissa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen. Nainen on eristyksissä.

Suomessa on aiemmin todettu yksi koronavirustartunta. Tartunta todettiin Kiinan Wuhanista kotoisin olevalta naiselta, joka oli matkustanut Suomeen.



Keski-Suomen keskussairaalassa olevan potilaan laboratoriotulokset ovat valmistuneet, ja potilaalla ei ole koronavirustartuntaa, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessa. Aiemmin tänään kerrottiin, että sairaalassa on tutkittavana yksi ihminen mahdollisen koronavirusepäilyn vuoksi.

Kyseinen ihminen oli eilen matkustanut junalla Jyväskylään. VR:n kerrottiin tänään ottaneen yhden kiskobussin pois liikenteestä mahdollisen koronavirusepäilyn takia.

Etelä-Savossa yhdeltä henkilöltä on otettu näytteet, ja laboratoriotulokset valmistuvat huomenna.

"Meillä ei ole vielä tietoa siitä, mihin aikaan tulos valmistuu, mutta huomenna kello 12 tiedotamme asiasta joka tapauksessa tarkemmin", sanoo STT:lle terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta.

Seppälän mukaan mahdollinen tartuntatapaus on tullut ilmi kuluvan vuorokauden aikana.

Tapauksesta kertoi aiemmin Yle.



Pohjois-Savossa Iisalmessa on tullut ilmi koronavirusepäily, kertoo Iisalmen Sanomat. Ylä-Savon soten infektiolääkärin ja tartuntatautivastaavan Victoriia Kudrinan mukaan koronavirusta epäillään viikko sitten Italiasta saapuneella ihmisellä.

Lehden mukaan tartunnasta ei ole toistaiseksi varmuutta, sillä tuloksen valmistuminen kestää muutaman päivän.

Iisalmelainen nainen on tällä hetkellä kotonaan karanteenissa, lehti kertoo. Nainen matkusti Suomeen Venetsiasta Milanon kautta.

Kudrinan mukaan koronavirusnäyte otettiin viimeisimmän, keskiviikkona terveydenhuollolle annetun ohjeistuksen mukaan.