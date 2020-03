Postin auto viivästyi aikataulustaan liikenneonnettomuuden takia – MT:n jakelussa häiriöitä Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella

MT:n jakelussa on häiriöitä Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Näin ollen maanantain lehti on saattanut jäädä tulematta osalle tilaajista. Syynä häiriöihin on alueella sattunut liikenneonnettomuus.

Viestilehtien asiakkuuskoordinaattori Ulla Sorvisto kertoo, että ainakin alueiden 03-56 rullakoita on jäänyt jonkin verran pois jakelusta, koska Postin runkoauto on viivästynyt matkalla olleen tieliikenneonnettomuuden takia aikataulustaan. Sorviston mukaan ongelmia aiheutti se, että tie oli suljettuna liikenneonnettomuuden takia, eikä runkokuljetus päässyt aikataulussa jakelukeskukseen.

Sorviston mukaan tavoitteena on saada jakamatta jääneet lehdet jakeluun tiistaina ja keskiviikkona. Hän lupaa, että lehdet jaetaan seuraavan mahdollisen jaon yhteydessä.