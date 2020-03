Lihavuuden hoito-ohjeet uusittiin: Käypä hoito -suosituksissa lisähuomiota riskiryhmiin

Lääkäriseura Duodecimin mukaan lihavuuden hoito on nykyisin riittämätöntä.

Uusituissa lihavuuden hoitosuosituksissa kiinnitetään erityistä huomiota riskiryhmiin. LEHTIKUVA / Kimmo Mäntylä

Lasten, nuorten ja aikuisten lihavuuden hoitosuositukset on uusittu. Lääkäriseura Duodecim kertoo, että uusissa Käypä hoito -suosituksissa on kiinnitetty erityistä huomiota riskiryhmiin.

Duodecimin mukaan lihavuuden hoito on nykyisin riittämätöntä. Lihavuutta pitää sen mukaan ehkäistä ja hoitaa erityisen aktiivisesti niillä potilailla, joilla on lihavuuden lisäksi liitännäissairauksia, kuten kakkostyypin diabetes, tai liitännäissairauksien vaaratekijöitä. Hoitoa olisi suunnattava myös vaikeasti lihaville sekä raskaana oleville, raskautta suunnitteleville sekä heille, joilla on vaikeuksia tulla raskaaksi.