Finnair aloittaa lomautusneuvottelut ja peruu useita lentoja koronaviruksen takia – kaikki maaliskuun lennot saa siirtää ilmaiseksi

Aiemmin on ilmoitettu, että lennot perutaan maaliskuun loppuun asti. Manner-Kiinaan suuntautuvat lennot perutaan myös huhtikuun ajalta.

Antti Aimo-Koivisto

Finnair perui aiemmin noin 400 lentoa helmi-maaliskuulta. Uudet peruutukset tarkoittavat noin 700 peruttua lentoa lisää.

Finnair peruu useita lentoja koronaviruksen takia. Lentoyhtiö ilmoitti tänään myös aloittavansa neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi. Lomautusten kesto olisi 14–30 vuorokautta.

Manner-Kiinaan suuntautuvat lennot perutaan myös huhtikuun ajalta. Aiemmin oli ilmoitettu, että lennot perutaan maaliskuun loppuun asti. Lisäksi päivittäiset lennot Etelä-Koreaan Souliin perutaan 9.3.–16.4.

Finnair vähentää myös Japanin Osakan-reitiltään kaksi viikkovuoroa, joten se lentää kesäkaudella Osakaan 10 kertaa viikossa aiemmin suunnitellun 12 kerran sijaan. Lisäksi Finnair lentää Hongkongiin huhtikuussa yhden vuoron päivässä normaalin kahden päivittäisen vuoron sijaan.

Finnairilla oli myös tarkoitus avata uusi reitti Etelä-Koreaan Busaniin, mutta reitin avausta siirretään maaliskuun lopusta heinäkuun alkuun.



Jo eilen lentoyhtiö kertoi, että lennot Milanoon on peruttu 9.3.–7.4. ulkoministeriön päivitettyä Pohjois-Italiaa koskevan matkustusohjeen.

Koronaviruksen takia kaikki maaliskuulle varatut Finnairin lennot voi koronaviruksen takia siirtää ilman lisäkuluja. Lento pitää käyttää kesäkuun loppuun mennessä samaan kohteeseen.

"Ymmärrämme, että koronavirus vaikuttaa ihmisten ajatuksiin matkustamisesta, ja haluamme sen takia tarjota tämän asiakkaille", sanoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist STT:lle.

Koronavirus on vaikuttanut selvästi lentojen kysyntään. Jo aiemmin Finnair on perunut noin 400 lentoa helmi–maaliskuulta.

"Tämän päivän peruutuksilla tulee noin 700 peruttua lentoa lisää", Tallqvist kertoo.

Myös matkustajat ovat peruneet jonkin verran lentoja.

"Se on yksi niistä tekijöistä, joiden perusteella olemme näitä päätöksiä tehneet", Tallqvist sanoo.



Koronavirusepidemia on vaikuttanut kohtuullisen merkittävästi Suomen matkailuun, arvioi Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen. Hänen mukaansa vaikutuksia matkailuun on ollut nähtävissä heti siitä asti, kun koronavirus lähti leviämään Kiinassa.

"Kiinan hallitus peruutti kaikki ryhmämatkavaraukset sieltä ulospäin. Aika iso osa Kiinasta esimerkiksi Suomeen suuntautuneesta matkustuksesta on ryhmämatkustusta, mikä tarkoitti sitä, että peruutuksia tuli reilusti."

Peruutuksia tuli eritoten Lappiin, mutta tilanne heijastui saman tien Virkkusen mukaan myös Helsinkiin.

Kun koronatartuntojen määrät lähtivät merkittävään kasvuun myös muuallakin kuin Kiinassa, kävi Virkkusen mukaan selväksi, että epidemia vaikuttaa globaalisti.

"Siinä vaiheessa rupesi näkymään peruutuksia myös muilta markkinoilta."

Kolmas ilmiö, joka nyt on tullut esille, on Virkkusen mukaan se, että kotimaan matkustus on kasvavassa suosiossa.

"Se varmasti omalta osaltaan paikkaa tuolta kansainväliseltä matkailusta tulleita peruutuksia, mikä on tietysti erittäin hyvä asia."

Visit Finland on Business Finlandin matkailun edistämisestä vastaava yksikkö.



Ulkoministeriö päivitti eilen Italiaa koskevaa matkustustiedotettaan. Ministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille. Koronavirusepidemian tilanne on ulkoministeriön mukaan muuttunut viime päivinä, ja tartuntariski on suurentunut mainituilla alueilla. Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Ministeriö muistutti myös, että Italian viranomaiset ovat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimia. Lisäksi tapahtumia on peruttu, ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.

THL muutti niin ikään Italiaa koskevaa ohjeistustaan eilen. THL lukee koko Italian kuuluvaksi koronavirusepidemia-alueeseen. Alueeseen kuuluu Italian lisäksi Manner-Kiina, Etelä-Korea ja Iran.