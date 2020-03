Kesätyöntekijöiden tarve on suuri, kun mökkikausi kaksinkertaistaa kunnan asukasluvun – Saimaalla sijaitsevassa Puumalassa yli 100 avointa työpaikkaa

Johannes Wiehn

Saimaalla sijaitsevassa Puumalassa on tarjolla runsaasti kesätöitä.

Saimaan sydämessä sijaitsevassa Puumalan kunnassa on kesäksi tarjolla rutkasti töitä. Kunnan elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen laati paikallisten yrittäjien toiveesta listan työpaikoista ja sai tulokseksi yli 100 avointa paikkaa.

Kesäkauden aikana runsaan 2 000 asukkaan Puumalan asukasluku lähes kaksinkertaistuu mökkiläisten myötä. Lisäksi vierasvenesatama tuo kuntaan kesän aikana 3 000–4 000 yöpyjää.

Pietarisen mukaan kilpailu kesätyöntekijöistä on kovaa, sillä myös lähikunnissa työvoimatarve on kesäkaudella suuri. Suuri osa Puumalan töistä on palvelualalla. Erityisesti ravintola-alan työvoimatarve on Pietarisen mukaan iso.

Hän arvioi työntekijöiden löytyvän lähialueilta. Aiempina vuosina töihin on kuitenkin löytynyt myös kansainvälistä työvoimaa.

Kauempaa tulevien kesätyöläisten houkuttelemiseksi on myös kunnan järjestämiä majoitusmahdollisuuksia. Puumala tarjoaa ulkopaikkakuntalaisille kesätyöntekijöille huoneita edullisella vuokralla.

Pietarinen sanoo, että ulkomaisten turistin lomakausi painottuu yhä selkeämmin kohti syksyä. Siksi palveluntarjoajille on kovaa kysyntää myös loppukesästä.