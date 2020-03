Myös Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustapaukset – Suomessa tartuntoja nyt 15

Etelä-Karjalasta löydetyn tapauksen tartunta on tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta.

Jaana Kankaanpää

Suomen koronavirustartuntojen lukumäärä on noussut viiteentoista, tiedottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Eilen torstaina iltapäivällä yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa. Tartunta on tiedotteen mukaan saatu Pohjois-Italiasta.

"Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Lähikontaktit on asetettu karanteeniin", Eksote kertoo.

STT:n mukaan myös Pohjois-Pohjanmaalla on todettu uusi tautitapaus.

Suomessa todettiin torstaina viisi koronavirustartuntaa, joista kolme oli Uudellamaalla, yksi Pirkanmaalla ja yksi Kanta-Hämeessä.

Suurin osa Suomen tautitapauksista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.