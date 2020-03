Yle: Kangasalla yli 90 uutta altistumista koronavirukselle, Tampereella 20 uutta tapausta

Jukka Pasonen

Tampereen seudulla havaittiin tänään sunnuntaina runsaasti uusia koronavirustartuntoja.

Kangasalla Pitkäjärven koulussa noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta on altistunut koronavirustartunnalle, kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sunnuntaina.

Sairaanhoitopiirin mukaan opetus Pitkäjärven koulussa keskeytetään alkavaksi viikoksi ja kaikki tartunnalle altistuneet laitetaan karanteeniin.

Kangasalla Vatialassa aivan Tampereen rajan tuntumassa toimivassa yläkoulussa on vajaat 500 oppilasta. Sairaanhoitopiirin mukaan koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

Myös Tampereen yliopiston opiskelijoita on altistunut koronavirustartunnalle. Sairaanhoitopiirin mukaan altistumiset liittyvät Tampereella perjantaina ja lauantaina todettuihin tartuntoihin.

Pääosa altistuneista on rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta, kerrotaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Heitä on alle 20, ja heidät on laitettu karanteeniin.

Asiasta uutisoi Yle.