Keski-Suomessa kaksi henkilöä saanut koronatartunnan kotimaasta

Sairaanhoitopiirin mukaan yksittäisiä henkilöitä on määrätty karanteeniin altistumisen takia.

Tänään kerrottiin jälleen uusista koronavirustartunnoista. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo todenneensa kolme uutta koronavirustartuntaa. Yksi tartunnan saaneista on ollut matkalla Italiassa. Kaksi muuta ovat saaneet tartunnan Suomessa ja olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa,

Sairaanhoitopiirin mukaan yksittäisiä henkilöitä on määrätty karanteeniin altistumisen takia. Kaikkien tartunnan saaneiden kunto on hyvä, ja he ovat eristyksissä kotihoidossa.

Asiasta kertoi ensin sanomalehti Keskisuomalainen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo, että uusia koronavirustartuntoja on todettu neljällä ihmisellä. He ovat saaneet tartunnat Italian epidemia-alueelta.

Tartunnan ovat saaneet työikäiset mies ja nainen sekä eläkeikäinen mies ja työikäinen nainen. Tartunnan saaneista kolme on eristyksissä kotona ja yksi sairaalassa.

Kaikissa tapauksessa altistuneiden tartuntajäljitys on meneillään. THL:stä kerrotaan, että Husin lukuihin on laskettu mukaan tartunta Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin sunnuntaina yksi uusi koronavirustartunta. Henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa.

Sairaanhoitopiirin mukaan potilas on hyvävointinen ja kotona eristyksissä. Kaikki altistuneet on kartoitettu.

Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa. Aiempien tapausten vuoksi karanteenissa on yli sata ihmistä.

Kanta-Hämeessä on todettu alueen toinen koronavirustartunta, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Kansalaisopistossa tapahtuneen opetuksen takia altistuneita on 31. Heidät määrätään kahden viikon kotikaranteeniin.

Pohjois-Italiassa matkailleelta henkilöltä todettiin koronavirustartunta eilen. Oireet alkoivat viime torstaina, jolloin henkilö oli opetustyössä Forssan seudulla toimivassa Wahren-opistossa.

Opiskelijoiden lisäksi ainoat lähikontaktit ovat tartunnan saaneen puoliso ja kotona vieraillut huoltomies, jotka molemmat on määrätty 14 vuorokauden kotikaranteeniin.

Yhdestä tapauksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tiedotettiin jo eilen.