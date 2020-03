Tulvatilanne on tänä vuonna ollut poikkeuksellinen: "Kokonaissademäärä on ollut niin suuri, että järvet ja järvien laskujoet ovat täynnä"

Juha Sinisalo

Eurajoen Tiironkoskella vesi on paikoitellen noussut pelloille.

Suomessa eletään nyt vesinäkökulmasta poikkeuksellista tilannetta, sillä Pohjois- ja Itä-Suomea lukuun ottamatta järvissä on ollut käytännössä täysi tulvatilanne jo helmikuusta lähtien.

Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että erityisesti suuret järvet ovat tällä hetkellä hyvin täynnä, ja vedenkorkeudet ovat edelleen nousussa. Toisaalta erityisesti pienissä joissa on vettä hyvin vähän.

Suurten järvien laskujoet, kuten Kokemäenjoki ja Kymijoki ovat tällä hetkellä täynnä vettä. Myös esimerkiksi Säkylässä sijaitsevan Pyhäjärven laskujoessa on tällä hetkellä runsaasti vettä.

Tilanne on Vehviläisen mukaan siinä mielessä hyvä, etteivät tuvat ole aiheuttaneet ainakaan suurempia vahinkoja.

"Toki mökkiläisillä voi olla pihalla vettä, mutta vahingoilta on vältytty vielä aika hyvin", hän lisää.

Johtava hydrologi kuvailee tilannetta tällä hetkellä melko stabiiliksi.

Jokitulvia on saatu etelään aina silloin, kun Suomeen on saapunut sopiva matalapaine.

Kun maa on märkä, eikä lunta ole, ovat vesisateet aiheuttaneet jokiin tulvia.

"Kokonaissademäärä on ollut niin suuri, että järvet ja järvien laskujoet ovat täynnä", Vehviläinen selittää.

Samalla kun Etelä-Suomessa maa on lumeton, Lapissa ja Itä-Suomessa on Vehviläisen mukaan jopa poikkeuksellisen paljon lunta. Lumen sulaminen herättää kysymyksiä.

"Siinä on riski isolle tulvalle, jos ne sulavat kaikki kerralla", johtava hydrologi toteaa.

Kuten todettua, tilanne on tällä hetkellä poikkeuksellinen. Vehviläinen huomauttaa, että vaikka tilanne onkin poikkeuksellinen, on järvissä vastaavia tilanteita aina silloin tällöin.

"Laajuus ja pitkäkestoisuus on se poikkeus", hän sanoo.

Tulvatilanteeseen ei ole odotettavissa ainakaan nopeaa muutosta. Vehviläinen korostaa, että se tuleeko vesisateita vai ei, ratkaisee jokien tulvimisen. Toisaalta järvien pinnat pysyvät korkealla myös pitkälle tulevaisuuteen. Johtava hydrologi ennustaa, että järvien pinnat pysyvät korkealla noin kuukauden tästä eteenpäin.

"Sitä kautta virtaamat pysyvät laskujoissa vielä kuukauden korkealla", hän lisää.

Jos siis lähiviikkojen aikana tulee sateita, on myös tulvia odotettavissa.

"Yleensähän keväällä sateet ovat vähän pienempiä. Toivotaan tietysti, että paikat alkavat kuivumaan", Vehviläinen sanoo.

MTK Euran puheenjohtaja Juha Jaakkola kertoo, että Satakunnassa Euran seudulla ongelmia on aiheuttanut se, että paikallisen Pyhäjärven vedenpinta on jo pitkään ollut säännöstelyrajan yläpuolella. Toisaalta myös Eurajoki on yläjuoksultaan niin tukossa, ettei lupaehtojen mukaisia vesimääriä voi juoksuttaa.

"Silloin joki ja järvi molemmat tulvivat", Jaakkola sanoo.

Tulvatilanne on jatkunut käytännössä samanlaisena koko kuluvan vuoden ajan. Tulvien seurauksena käytännössä alueen kaikki alavimmat pellot ovat jääneet veden alle.

"Siellä on ollut jatkuva tulva, ja talojen alakertaan menee vettä", Jaakkola kuvailee runsaan vesimäärän aiheuttamia seurauksia.

Jaakkolalla itsellään tulva on aiheuttanut ongelmia vedenjakeluun. Jokin aika sitten tulvavesi nimittäin pääsi pumppukoppiin.

"Vesipumpun moottori oli puoleenväliin saakka veden alla, kun vesi lakkasi tulemasta taloon", hän kertoo.

Vastaavanlaisia tilanteita ei ole Jaakkolan kohdalle aiemmin osunut.

"En tällaista näin pitkäaikaista tulvaa muista nähneeni", Jaakkola sanoo.