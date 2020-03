THL: Suomessa todettu yhteensä 19 uutta koronavirustartuntaa – Helsingissä yli kymmenen uutta tapausta

Yhteensä Suomessa on todettu 59 koronavirustartuntaa.

Uusista tapauksista suurin osa todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on tiistain aikana tehdyissä testeissä todettu yhteensä 19 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusista tapauksista suurin osa – 11 sairastunutta – todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Pirkanmaan alueella todettiin kolme uutta tapausta.

Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla havaittiin kussakin yksi uusi tartunta. Yhteensä Suomessa on todettu 59 koronavirustartuntaa.

Hus kertoo Twitterissä, että 11 sairastuneesta kuusi on työikäisiä naisia, neljä työikäisiä miehiä ja yksi lapsi. Kaikki potilaat ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen ja ovat eristyksessä. Husissa on nyt todettu yhteensä 32 koronavirustartuntaa.

Kaksi pirkanmaalaista aikuista sairastui tautiin Pohjois-Italian matkan jälkeen. Tiettävästi potilaat eivät ole altistaneet muita ihmisiä Pirkanmaalla, mutta mahdollisia lentomatkan altistumisia selvitetään vielä.

Lisäksi yksi Kangasalan Pitkäjärven yläkoulun oppilas on sairastunut. Tapaus liittyy aiemmin koulussa todettuun tautitapaukseen. Nyt sairastunut oppilas on ollut kotikaranteenissa sunnuntaista lähtien. Hän on hyväkuntoinen ja lieväoireinen.

Ennen oireidensa ilmenemistä sairastunut oppilas osallistui rippikoulutilaisuuteen, jossa hän altisti taudille yhteensä 89 rippikoululaista, 13 isosta, kaksi seurakunnan työntekijää ja kaksi muuta ihmistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan lähes kaikki rippikoulutilaisuuteen osallistuneet on asetettu karanteeniin. Muutamaa henkilöä ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu puhelimitse eilisen aikana. Heitä yritetään tavoittaa vielä tänään.

Suurin osa altistuneista on kangasalalaisia. Kuudella altistuneista on puhelinhaastattelun perusteella ollut lieviä hengitystieinfektion oireita, ja heidät aiotaan testata. Kaikilla tähän mennessä sairastuneilla pirkanmaalaisilla tauti on ollut lievä.

Varsinais-Suomen tapaus saapui Tirolin alueelta Itävallasta

Forssassa on havaittu toinen tartunta ja Varsinais-Suomessa kolmas. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on havaittu yksi uusi tartunta.

Varsinais-Suomessa tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Potilaan vointia kuvataan hyväksi, ja hän on kotona eristyksessä. Neljä muuta taudille altistunutta on määrätty karanteeniin, ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita selvitetään parhaillaan.

Forssan uusi sairastunut mies altistui tartunnalle kansalaisopistossa 5. maaliskuuta. Sairastuminen on yhdistetty aiempaan Forssan seudun tapaukseen. Mies on kuitenkin matkaillut myös Itävallan epidemia-alueella, josta hän palasi Suomeen 1. maaliskuuta.

Mies on kotieristyksessä, ja kolme hänen lähikontaktiaan on määrätty kotikaranteeniin. Mies on hyvävointinen, ja hänen oireensa ovat jo paranemaan päin.

Keski-Suomessa tartunnan saanut altistui koronavirukselle epidemia-alueella Pohjois-Italiassa. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Taudille altistuneet on määrätty karanteeniin.

Myös Etelä-Karjalassa on todettu yksi uusi tartunta. Sairaanhoitopiirin mukaan potilas sai tartunnan pääkaupunkiseudulta ja altisti kolme muuta ihmistä, jotka on asetettu karanteeniin.

Terveystalo aloittaa koronavirustestauksen huomenna torstaina. Testejä ryhdytään tekemään ensimmäisenä Terveystalon Helsingin Alppikadun toimipaikassa, erillisessä ulkona sijaitsevassa testauspisteessä. Helsingin jälkeen erilliset testauspisteet pystytetään Terveystalon suurimpien toimipaikkojen yhteyteen muihin kaupunkeihin.

Terveystalo on sopinut näytteenoton käynnistämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Potilaat ohjataan testauspisteisiin nettivastaanoton kautta. Terveystalossa otetaan näytteitä vain sellaisista henkilöistä, joiden koronaepäilyn kriteerit myös virka-infektiolääkäri on hyväksynyt.