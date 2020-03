Helsingin pörssi avautui rajuun laskuun – syöksyä kautta Euroopan

Osakekurssit ovat pudonneet rajusti koronaviruksen takia. Lehtikuva/AFP

Helsingin pörssi avautui rajussa 5 prosentin laskussa. Myös Lontoon ja Pariisin pörssit ovat syöksyneet 5 prosenttia alaspäin. Frankfurtissa alamäki on ollut vielä jyrkempää, sillä DAX-indeksi on romahtanut 6 prosenttia.

Aasiassa Tokion pörssin Nikkei-indeksi sulkeutui 4,4 prosenttia miinukselle. Hongkongissa pörssi meni kiinni 3,7 prosenttia pakkasella.

Euroopan ja Aasian pörssien sukelluksen taustalla oli kehno päivä New Yorkin arvopaperimarkkinoilla. Dow Jones painui alaspäin lähes 6 prosenttia ja S&P 500 -indeksi vajaat 5 prosenttia.

Pörssikursseja heiluttaa jo totutusti koronavirus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi yöllä Suomen aikaa eurooppalaisia matkustamasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen vuoksi.

Wall Streetillä pörssikurssit syöksyivät rajusti keskiviikkona tiistain reippaan nousun jälkeen. Keskeinen Dow Jones -indeksi putosi 5,9 prosenttia noustuaan edellispäivänä 4,9 prosenttia.

Dow Jones on nyt pudonnut 20 prosenttia kaikkien aikojen huippulukemasta, jonka se saavutti 12. helmikuuta. Osakkeiden halpeneminen viidenneksellä täyttää niin sanotun karhumarkkinan määritelmän, joten yli 10 vuotta jatkunut Wall Streetin nousujuhla näyttää New York Timesin mukaan olevan virallisesti ohi.

Muista keskeisistä indekseistä S&P 500 putosi 4,9 ja Nasdaq 4,7 prosenttia.

Myös Tokion pörssi avasi torstaina selvässä laskussa Wall Streetin vanavedessä. Lasku jyrkkeni, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti matkustuskiellosta Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Markkinoilla pelättiin keskiviikkona, että Yhdysvaltain hallinnon toimet talouden koronaviruksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi ovat riittämättömiä. Valkoisen talon ja kongressin pelätään viivyttelevän liikaa tukipaketin hyväksymisessä.

Toistaiseksi keskuspankkien toimet talouden vakauttamiseksi koronaviruksen keskellä eivät ole vakuuttaneet markkinoita.

Pörssikurssit ovat sukeltaneet tällä viikolla kautta maailman, kun koronavirustilanne näyttää pahenevan useissa maissa. Jo edeltävinä viikkoina osakkeet olivat halvenneet.

Osakekurssit ovat Yhdysvalloissa olleet lähes yhtäjaksoisessa nousussa vuodesta 2009 eli finanssikriisin jälkimainingeista asti. Vaikka maailmantaloudessa on ollut monenlaisia huolenaiheita ja pienempiä korjausliikkeitä on osakkeiden hinnoissa tapahtunut, on yleinen nousutrendi jatkunut.

Karhumarkkina merkitsee sijoittajien kielenkäytössä tilannetta, jossa luottamus talouteen on laskussa ja osakkeet halpenevat merkittävästi. Vahvaa noususuhdannetta taas kutsutaan härkämarkkinaksi.