Saunatontun kotipitäjä löytyi – arvaa mikä: Tokioon aikovan tontun reppuun pakataan faktaa ja fiktiota kraatterijärvestä

Kuvittaja ja kirjailija Pia-Maria Pohto on valmis luomaan Saunatontulle hahmon. Pohto on tunnettu esimerkiksi Suomen saunatontun Santtutontun tekijänä. Pohdon pastellimaalauksessa Santtutonttu loiskuttelee kiulussa – suuri saunomisen ystävä kun on.

”Kiirettä pitää. Tarkoitus on, että Saunatontusta kertova kirjanen olisi valmis kesään mennessä”, Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara kertoo. Aikataulun sanelee tavoite, että kirja olisi tarjolla Japanissa, jossa Lappajärvi esittäytyy tulevana kesänä Metsä-paviljongissa. Japanin lisäksi saunatonttu levittää Lappajärvi-tietoa kaikkialle muuallekin. ”Meille ja naapuripitäjiin ovat tervetulleita matkailijat sekä kotimaasta että ulkomailta”, kunnanjohtaja sanoo ja korostaa seutukunnallista yhteistyötä. ”Vaikka Saunatontun koti onkin Lappajärvellä." Tokiossa järjestetään ensi kesänä olympialaiset ja paralympialaiset. Maailman huomio kohdistuu Japaniin. Business Finland rakennuttaa Suomen Tokion-suurlähetystön kanssa Tokion keskustaan Metsä-paviljongin, josta Lappajärvi ja Vimpeli ovat määräajaksi varanneet oman tilan. Jos kunnanjohtajan laatima aikataulu pitää, Metsä-paviljongin kävijät voivat tutustua myös saunatonttukirjaan. Japaniksi käännettynä. Lappajärven kunnanhallitus pohti tonttukysymystä viime maanantaina. Kunnanjohtaja esitteli kirjaidean, jonka valmistelua hänet valtuutettiin jatkamaan. ”Maailma rakastaa tarinoita ja tarinallistamista. Erityisesti tämä pätee Kaukoidässä”, Alasara sanoo. Hän haluaa, että tonttuhahmo kantaa mukanaan sekä faktaa että fiktiota. ”Lappajärven syntytarina on täyttä faktaa. Järven synnyssä on silti myös mystinen ja salaperäinen puolensa.” Lappajärvi on Euroopan suurin kraatterijärvi: se on syntynyt 78 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneessa meteoriitin törmäyksessä. ”Saunatontusta luodaan hyväntuulinen tarina, joka ottaa huomioon Lappajärven geologisen perimän ja seudun kauneuden.” Lappajärvi on varannut täksi ja ensi vuodeksi määrärahan saunamaailman suunnitteluun. Tonttuidea putkahti esiin saunamaailman kehittelyssä. ”Haluan, että kirjanen nostaa esiin sekä saunan että järven terveysvaikutukset”, Alasara sanoo. ”Saunatontun hahmosta voi kasvaa isokin elinkeino, kun asiaa tarkastellaan viiden tai kymmenen vuoden päästä.” Alasaran mielestä kunnan on uskallettava kaivaa työkalupakistaan kaikenlaisia välineitä. ”Jos kuntaan tarjottaisiin vaikkapa Muumimaailmaa, me emme voisi vastata ’ei’.” Sami Alasara aikoo itse osallistua tonttukirjan tekoon. Kirjoitusaikaa hän raivaa öistä ja viikonlopuista. ”Kraatterijärven Geopark -hankkeessa mukana oleva Heikki Mäkipää tuo mukaan tiedemiehen osaamisensa.” Kuvituksen merkitys on erittäin iso. Saunatonttu-hahmon kuvittajaa ei ole vielä valittu. ”Alustavasti olen keskustellut asiasta kuvittajan ja kirjailijan Pia-Maria Pohdon kanssa. Hän on luonut muutamia hahmoja tontusta”, kunnanjohtaja kertoo. Aiheet Lappajärvi Pia-Maria Pohto Sami Alasara Saunatonttu