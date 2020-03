Hyvät ja huonot uutiset: Pisaroille altistuu moni – vain harva saa kuolettavan taudin

Miska Puumala

Ympäri Suomea sairaustapauk­sia aiheuttanut koronavirus (covid-19) tarttuu tunnettuja influenssaviruksia herkemmin ihmisestä toiseen.

”Tartuttavuutta kuvastaa tartuttavuusluku R0, joka uuden koronaviruksen kohdalla on noin kaksi. Influenssalla se on vähän matalampi eli puoli­toista. R0 kuvastaa sitä, että yksi infektoitunut voi tartuttaa muita. R0-arvo 2 merkitsee sitä, että yksi infektoitunut henkilö tartuttaa keskimäärin kaksi henkilöä”, kertoo professori Ilkka Julkunen Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta.

Väestöllä ole Julkusen mukaan uutta virusta vastaan vielä immuniteettia, joten virus pääsee leviämään hyvin.

”Ajan kuluessa sairastuneille ja taudista parantuneille syntyy immuniteetti, ja epidemia vaimenee. Eri ikäryhmien tauti­alttius on samanlainen.”

Tautiin voi menehtyä terveitäkin henkilöitä, mutta suurin osa kuolleista on ikäihmisiä, joilla on usein joku vakavalle tautimuodolle altistava perussairaus.

Virus tunnetaan Julkusen mukaan jo varsin hyvin. Korona­virusdiagnostiikkaa tehdään jatkuvasti ainakin viidessä laboratoriossa.

”Valmius diagnostiikkaan ja hoitoon on koko ajan olemassa. Suomi on aiempien epidemioiden pohjalta selvästi paremmin valmistautunut tämän kaltaisiin epidemioihin kuin kymmenen vuotta sitten.”

Voidaanko epidemiaa enää pysäyttää?

”Suomi ja muut maat tekevät kaikkensa pysäyttääkseen uusien tautitapausten ja tartuntaketjujen ilmaantumisen. Tautitapaukset ja kontaktit pyritään tunnistamaan ja eristämään, jotta epidemia estyy tai viivästyy.”

”Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Sinänsä arviot ovat spekulaatiota,” Julkunen jatkaa.

Kiinassa on uusien tautitapausten kerrottu vähentyneen merkittävästi. Liittokansleri Angela Merkel on sanonut, että jopa 70 prosenttia saksalaisista sairastuu.

”Merkel on saanut jonkun asiantuntijan arvion, jota hän referoi. Kukaan ei tiedä, kuinka moni sairastuu ja menehtyy. Tämän hetken arvio on, että kokonaiskuolleisuus on 2,5–3 prosenttia.”

Infektiotautiopin professori Ville Peltola Turun yliopistosta arvioi, että 70 prosentin sairastavuus sisältänee oireettomia ja vähäoireisia infektioita, jolloin kuolleisuus ei olisi niin suuri kuin nykyisissä aineistoissa.

”Näin suuri sairastavuusprosentti ei myöskään kehity nopeasti. Pitkällä aikavälillä taas voidaan saada lääkkeitä ja rokotteita käyttöön, jolloin tilanne paranee”, Peltola sanoo.

Lisätietoa koronasta: www.thl.fi