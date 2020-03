Professori Kari Liuhto: "Virus pelaa nyt Yhdysvaltain pussiin"

pasi leino

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden professori Kari Liuhto on puhunut maailmankaupan mannerlaattaistumisesta, jossa paino on viime vuosina siirtynyt Yhdysvalloista ja Euroopasta Kiinan suuntaan. Nyt tämä kaikki näyttää muuttuvan:

"Jostain syystä virus pelaa nyt Yhdysvaltain pussiin", arvioi professori Liuhto koronaviruksen nopeaa leviämistä, matkustuskieltoja ja alueellisia karanteeneja – sekä nyt viimeksi USA:n antamaa matkustusrajoitusta Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Koronavirus ja presidentti Donald Trumpin yllättäen antama 30 päivän matkustuskielto Euroopan Schengen-maista Yhdysvaltoihin muuttaa globaalia ulkomaankauppaa samalla kun USA nyt pyrkii suojelemaan kansalaisiaan tartunnoilta. Matkustuskielto astuu voimaan Suomen aikaan lauantaiaamusta.

Maailmantalouden kolme päämoottoria ovat USA, EU ja Kiina, jotka muodostavat yli 60 prosenttia maailmantaloudesta.

USA:n talous on verrokeista vähiten riippuvainen ulkomaankaupasta, Kiina eniten. Tämä voi heijastua USA:n kauppapoliittisiin linjauksiin. Ostovoimapariteetilla mitattuna Kiina on jo nyt maailman suurin talous.

"Isoista pelureista USA on vähiten riippuvainen maailmankaupasta. Esimerkiksi Saksassa ulkomaankaupan suhde bruttokansantuotteeseen on 80 prosenttia. On varma juttu, että ulkomaankauppa hidastuu."

Professori Liuhdon uusi tilanne tukee mannerlaattaistumista, kukin isoista kauppamahdeista ryhtyy käymään kauppaa enemmän omilla reviireillään. Pahiten tämä iskee Kiinaan, joka muutenkin on käynyt kauppasotaa USA:n kanssa.

Virus menee jossain vaiheessa ohitse, mutta Liuhdon arvion perusteella USA käyttää jatkossa pandemiavaaraa hyväksi pyrkiessään suurempaan omavaraisuuteen, USA:n talouden ja yritysten suojaamiseen kilpailulta.

Työeläkeyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi ulkomaankaupasta riippuvaisen Suomen talouden reagoivan suuremmalla kertoimella maailmantalouden hidastumiseen.

"Kansainvälisessä äkkipysähdyksessä Suomen talous on aika haavoittuvainen", Rytsölä arvioi.

Rytsölä arvioi USA:n asettaman lentokiellon taustalla olevan ensisijaisesti viruksen leviämisen pysäyttäminen, mutta taustalla voi vaikuttaa myös kauppapolitiikka.

Varma hallinnoi vuoden lopussa arvoltaan lähes 50 miljardin euron sijoituksia. Rytsölän mukaan pörssin repivässä ja laskuvoittoisessa markkinamyllerryksessä on tosi vaikeaa ollut lukea markkinoita.

Korot ovat laskeneet voimakkaasti, mutta vastaavasti luottoriskien spreadit yritysluotoissa ovat kasvaneet nopeasti.

Jos markkinoiden myllerrys jatkuu pitkään, se vaikuttaa myös reaalitalouteen, yrityksiin ja työllisyyteen. Lentoyhtiöt ja koko matkailuala on ollut ensimmäiseksi kovimmassa puristuksessa.

Koronaviruksen leviämisestä johtuen Nordea odottaa uudessa talousennusteessaan Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia.

"Taantumassa ollaan todennäköisesti jo nyt, ja taloudessa nähdään ennusteessamme pohjat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä", toteaa ekonomisti Sanna Kurronen.

Suomen talous oli heikossa kunnossa jo ennen koronaviruksen tuloa. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä talous supistui 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.