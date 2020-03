Koronaviruksen tartuntoja Suomessa nyt 155 – THL arvioi, että viruksen voi saada suomalaisista joka kolmas tai hiukan useampi

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta (vas.) ja johtaja Mika Salminen infotilaisuudessa Helsingissä. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Koronaviruksen tartuntoja on Suomessa perjantain tietojen mukaan 155, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen.

Salmisen mukaan THL:n arvio on, että suomalaisista noin kolmasosa tai hiukan useampi tulee saamaan koronaviruksen. Kaikki eivät kuitenkaan sairastu samalla kertaa.

Valtaosalla koronatartunta on Salmisen mukaan lisäksi lievä, jolloin taudin voi, ja se pitää, sairastaa kotioloissa. Vasta sitten, jos oireet yltyvät esimerkiksi hengitysvaikeuksiksi, tulee ottaa yhteyttä terveydenhoitoon.

THL:n mukaan Suomessa ollaan lähellä kynnystä, että koronaviruksesta tulee epidemia. Salminen pitää todennäköisenä, että viikonlopun aikana tulee muutos, eikä tartuntojen jäljittäminen ole enää mahdollista.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta vaikutti tiedotustilaisuudessa silmin nähden sairaalta, mutta sanoi, etteivät hänen oireensa ole koronaviruksen kaltaisia.

Tervahaudalla ei ole omien sanojensa mukaan ylähengitystieinfektiota. Hän sanoi kuitenkin menevänsä koronavirustestiin, jos saa virukseen viittaavia oireita. Hän sanoi olevansa hikinen ja nuhainen.

Myöhemmin tilaisuudessa THL:n tiedottaja lupasi, että THL laittaa vielä tänään kuvaa siitä, kun Tervahauta menee koronavirustestiin.

Tiedotustilaisuutta seuranneet katsojat ihmettelivät esimerkiksi Twitterissä, kun Tervahauta pyyhki liinalla otsaansa ja niisti. Hän myös piteli mikkiään liinalla. Tervahauta on itse ohjeistanut, että "sairastetaan kotona".

Uusia tartuntoja on havaittu eri puolilla maata. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa. Sairaanhoitopiiri ei täsmennä tiedotteessa, milloin uudet tartunnat on havaittu.

Pirkanmaalla puolestaan kerrotaan todetun eilisen aikana viisi uutta koronavirustapausta, joista yksi liittyy Kangasalan Pitkäjärven koulun koronavirusaltistukseen. Tartunnan saanut on ollut karanteenissa eikä ole altistanut koulun oppilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin eilen seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset ovat lieväoireisia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 33 työntekijää on asetettu kotikaranteeniin. Heidän todettiin altistuneen koronavirustartunnalle, kun Husin nuorisopsykiatrian työntekijältä löytyi koronavirus.

Potilaita ei ole altistunut, koska tartunnan saanut työntekijä ei ole tehnyt potilastyötä.

Suurin osa altistuneista on Husin nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Työssä altistuksia on tapahtunut kolmen päivän aikana.

Koronaviruksen saanut työntekijä oli palannut maaliskuun alussa Itävallasta Tirolin alueelta. THL julisti Tirolin epidemia-alueeksi vasta kuluvan viikon maanantaina, joten työntekijä ei sitä ennen osannut epäillä koronavirusta oireidensa aiheuttajaksi.

Hus ilmoitti, että kotikaranteeniin joutuneet työntekijät pystyvät hoitamaan työtehtäviä myös karanteenin aikana etätyönä.

Husissa todettiin eilen 23 uutta koronavirustartuntaa. Näin ollen Husin alueella on todettu yhteensä 69 tartuntaa. Tähän mennessä todetut tartunnat kaikki liittyvät matkailuun epidemia-alueille tai kontaktiin tartunnan saaneen kanssa, Husin tiedotteessa kerrotaan.

Hyvinkäällä yhteensä noin 30 oppilasta ja opettajaa on asetettu karanteeniin koronatartunnan vuoksi. Pohjoispuiston koulussa todettiin torstai-iltana koronavirustapaus, minkä vuoksi karanteeniin joutui kahden opetusryhmän oppilaita sekä noin neljäsosa koulun opettajista.

Kaupungin johto päätti pitää Pohjoispuiston koulun suljettuna perjantain ajan.

Oppilaat voivat käydä hakemassa koulusta oppikirjojaan perjantaina puoleenpäivään asti.

Perjantain ja viikonlopun aikana selvitellään, millä tavoin opetus järjestetään ensi viikolla. Koulu tiedottaa asiasta sunnuntaina iltapäivällä.