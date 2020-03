Ammattikorkeakoulujen valintakokeet vaarassa peruuntua – opetusta siirretään verkkoon

Sanne Katainen

Noin viidennes ammattikorkeakoulujen opiskelijoista valmistuu tänä keväänä. He eivät saa tutkintotodistusta, jos heidän opinnäytetöitään ei ohjata ja tarkasteta.

Korona-pandemian takia ammattikorkeakoulujen valintakokeita ei ehkä voida järjestää suunnitellun mukaisesti.

Valintakokeiden peruuntumisen tai siirtymisen varalta ammattikorkeakouluilla on yhteinen opiskelijavalintahanke, jota tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, tiedottaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.

Pandemian takia ammattikorkeakoulut lisäävät mahdollisuuksia etä- ja verkko-oppimiseen. Näin opetusta voidaan järjestää myös silloin, jos henkilökunta siirtyy etätyöhön.

Vastuu koulutuksen järjestämisestä on jokaisella ammattikorkeakoululla, mutta ne varautuvat mahdollisiin poikkeustilanteisiin yhdessä, Arene tiedottaa.

Rehtorit muistuttavat, että opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä poikkeusoloissa on huomioitava, että noin viidesosa opiskelijoista on valmistumassa tänä keväänä. Heidän opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle.

Yhdistyksen mukaan ammattikorkeakouluilla on hyvä valmius laajentaa verkko-opetusta. Tukena on digitaalisen pedagogiikan asiantuntijaverkosto, joka yhdessä koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden kanssa valmistelee tarvittavia yhteisiä tukitoimia.

Kaikkea koulutusta ei voida siirtää verkkoon, sillä monien alojen opiskelijoiden opintoihin kuuluu tehtäviä laboratorioissa tai simulaatioissa. Näissä oppiminen tapahtuu yleensä pienryhmissä, Arene kertoo.

Verkko-opetuksella halutaan turvata opetus myös koronaviruksen riskiryhmille, jotka eivät voi tartuntavaaran vuoksi tulla kampuksille.

Ammattikorkeakoulut ovat viranomaisten ohjeiden mukaisesti muun muassa rajoittaneet henkilöstönsä ja opiskelijoidensa työhön ja koulutukseen liittyvää matkustamista sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä. Näiltä osin toimenpiteet ja suositukset ovat samanlaisia kuin muualla työelämässä.