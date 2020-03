Aurinkomatkat ja TUI peruvat monen viikon matkat kokonaan

LEHTIKUVA / Kimmo Mäntylä

Aurinkomatkat ja TUI kertoivat perjantaina peruvansa kaikki lähiaikojen matkat koronaviruksen takia.

Aurinkomatkat kertoo peruvansa kaikki pakettimatkat, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat 12.4 asti eli kuukauden ajalta. Yhtiö palauttaa matkan hinnan asiakkaille.

Muutos ei koske jo kohteessa olevia asiakkaita, jotka voivat jatkaa lomaansa normaalisti. Heidät kotiutetaan joko alkuperäisen matkavarauksen mukaisena paluupäivänä tai aiemmin, riippuen siitä, miten kohteista on lentoja saatavilla.

Aurinkomatkat lupaa olla yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden paluumatkaan tulee muutoksia.

Yhtiö kertoo huomioivansa myös ne asiakkaat, jotka ovat oma-aloitteisesti peruneet matkapakettinsa sen jälkeen, kun ulkoministeriö torstaina päivitti matkustustiedotteensa. Myös he saavat matkan hinnan takaisin, jos matkan lähtöpäivä olisi ollut 13.3.–12.4.2020.

"Nyt peruttujen matkojen asiakkaiden ei tarvitse ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, vaan olemme heihin yhteydessä ja palautamme matkan hinnan automaattisesti. Asiakaspalvelumme on tilanteen vuoksi hyvin ruuhkainen. Olemme yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden matkat perutaan. Varausten käsittely ja viestien lähettäminen tapahtuu vaiheittain ja voi viedä useamman päivän", kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa tiedotteessa.

Matkanjärjestäjä TUI kertoi ensin perjantaina, että se jatkaa edelleen matkojaan osaan kohteistaan.

Perjantaina loppuiltapäivästä se kuitenkin tiedotti, että kaikki lomamatkat perutaan 3.4. asti eli seuraavien kolmen viikon ajalta.

TUIn mukaan kaikki yhtiön asiakkaat, jotka ovat tällä hetkellä lomamatkalla, palaavat kotiin alkuperäisen aikataulun mukaan, ellei toisin ilmoiteta.

Myös TUIn asiakkaat, jotka ovat oma-aloitteisesti peruneet matkansa ulkoministeriön torstaisen ilmoituksen jälkeen, saavat matkansa hinnan takaisin. Tämä koskee asiakkaita, joiden matkan lähtöpäivä olisi ollut ennen huhtikuun 3. päivää.

Jos on varannut TUilta loman, jonka lähtöpäivä on seuraavien kolmen viikon sisällä, TUI kertoo tarjoavansa mahdollisuutta muuttaa tai peruuttaa loma. Myös sen asiakaspalvelussa on ruuhkaa, joten asiakkaita pyydetään odottamaan yhteydenottoa.