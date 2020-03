Korona voi viedä työpaikan nenän edestä - moni yritys lykkää tai peruu rekrytointeja

Työhaastatteluita on pidetty videoyhteydellä, ja kättely on pannassa.

Sanne Katainen

Kättelykielto on laajasti käytössä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronavirus aiheuttaa rekrytointien lykkäämisiä ja perumisia sekä vaikuttaa työhaastattelu- ja etätyökäytöntöihin, selviää työnhakupalvelu Duunitorin tuoreesta selvityksestä.

Kyselyyn vastasi runsaat 100 rekrytoijaa 11.-12. maaliskuuta.

29 prosenttia rekrytoinnin parissa työskentelevistä kertoi lykkäävänsä tai peruvansa rekrytointeja vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Lykkäämisten osuus oli 20 prosenttia, peruutusten 9 prosenttia. Loput yrityksistä kertoivat, ettei virus toistaiseksi vaikuta rekrytointien toteuttamiseen.

Syiksi lykkäämisiin tai perumisiin yritykset kertoivat epävarmuuden, jonka vuoksi uusia tekijöitä ei uskalleta palkata tavalliseen tapaan. Viruksen vaikutukset näkyvät myös rekrytointipalveluita tarjoavissa yrityksissä siten, että monet asiakasyrityksistä ovat laittaneet työntekijlöiden etsinnän kokonaan tai osittain jäihin.

Viruksen leviäminen vaikuttaa myös työhaastattelujen pitämiseen. Haastatteluja on siirretty pidettäväksi videoyhteyden kautta tai haasteltavilta on ennen tapaamista tiedusteltu, ovatko he vierailleet epidemia-alueilla tai olleet lähikontaktissa sairastuneen henkilön kanssa. Kätteleminen on monissa yrityksissä kielletty.