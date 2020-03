Husin alueella 48 uutta koronatartuntaa, Keski-Pohjanmaalla todettu ensimmäinen tartunta

LEHTIKUVA / Tomi Hirvinen

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa todettiin koronavirustartunta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella oli todettu lauantaihin puoleenpäivään mennessä yhteensä 117 koronavirustartuntaa. Perjantaina tartuntoja ilmoitettiin olevan 69 eli tartuntojen määrä on lisääntynyt eilisestä 48:lla.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen todettu koronatartunta sairaanhoitopiirissä.

Tartunta varmistui perjantaina ja se on saatu Ruotsista, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotteessa.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 10 lähikontaktia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu eilen kuusi uutta koronatartuntaa. He kaikki ovat aiemmin todettujen positiivisten potilaiden lähialtistuneita.

Potilaat ovat kotona hyväkuntoisina. Altistuneita on vähäinen määrä ja heidät on tavoitettu.

Kymmeniä koronavirukselle altistuneita on pantu karanteeniin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella koronatartunnan seurauksena. Karanteeniin on päätynyt noin 80 ihmisen joukko.

Virustartunnan saanut on Lahden kaupungin työntekijä, ja altistumiset ovat tapahtuneet hänen työpaikallaan. Työntekijästä otettiin näyte kotimaassa tapahtuneen korona-altistumisen perusteella.

Potilas voi hyvin, eikä karanteeniin pannuissa ole tämänhetkisen tiedon mukaan vakavasti viruksesta sairastuneita. Karanteeni kestää kaksi viikkoa. Kotikaranteeni koskee vain altistuneita, ei heidän läheisiään.

Yhtymä on tavoittanut suurimman osan altistuneista.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnan saaneista ovat olleet matkalla Itävallassa ja altistuneet koronavirukselle karanteenin aikana.

Molemmat potilaat ovat kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia. Molempien sairastuneiden kautta taudille altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on määrätty karanteeniin. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneiden ja altistuneiden seurantaa.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 14 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla kolme uutta koronavirustapausta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu eilisen aikana kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi tartunnoista on todettu matkailijoilta Pohjois-Italiasta ja yksi Sveitsistä. Kaikkien lähikontaktit on tämän päivän aamupäivään mennessä kartoitettu ja pantu karanteeniin.

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää kahden eri lennon aikana tulleita altistuksia. Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja kotona eristyksessä.

Kaikki ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat lauantaista lähtien koronavirusta koskevan tekstiviestin. Asiasta on sovittu suomalaisten puhelinoperaattoreiden ja hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Viestin sisältö on: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa. Tietoa koronaviruksesta THL.fi." Viesti lähetetään myös ruotsinkielisenä.