Vahvistettuja koronatapauksia on Suomessa nyt pitkälti yli 200

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti.

Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämän lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on kertonut tänään 12 koronatapauksesta, joten yhtensä uusia tapauksia on 67.

Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu 223, kun lasketaan mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän eilen illalla raportoima yksi tartunta.

Toisaalta kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Esimerkiksi Hus kertoo, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon.