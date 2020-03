Kiekkopäätöstä lykättiin, mutta asia on selvä – MM-kiekkoa ei pelata tänä vuonna, kertoo Kalervo Kummola

Kotimaa STT

"Tilanne on ainutlaatuinen, mutta tätä on jo jonkin aikaa odotettu ja pelätty. Ei tämä enää minua hetkauta. Maailmassa on jääkiekkokisoja isompiakin asioita", Kummola muistutti.