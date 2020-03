Synkkä päivä Italiassa: 475 ihmistä on kuollut tänään koronavirukseen, Euroopan luvut ohittivat Aasian

Espanjassa kirjattiin vuorokauden aikana yli 2 500 uutta koronatapausta. LEHTIKUVA/AFP

Italiassa 475 ihmistä on kuollut koronavirukseen päivän aikana. Tämä on korkein virallinen luku missään maassa päivässä. Yhteensä kuolleita on jo liki 3 000.

Yli puolet kaikista Kiinan ulkopuolella tapahtuneista koronaviruskuolemista on peräisin Italiasta. Virustartunnan on saanut maassa yli 35 000 ihmistä.

Edellinen yhden päivän korkein kuolinluku oli sekin Italiasta. Sunnuntaina maassa kerrottiin 368 ihmisen kuolleen koronavirukseen.

Koronavirukseen on kuollut Euroopassa yhteensä enemmän ihmisiä kuin Aasiassa, kertoo uutistoimisto AFP. Euroopassa on nyt ainakin 3 421 kuolonuhria, Aasiassa 3 384.

Euroopan maista Italiassa koronaviruskuolemia on eniten.

Uutistoimisto AFP on tehnyt kuolonuhrien lukumääristä laskelman, joka nojaa virallisiin tietoihin.

Espanjan terveysministeriön mukaan maassa on kirjattu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana yli 2 500 uutta koronatapausta. Tämän nostaa virustartunnan varmuudella saaneiden määrän jo yli 13 700:n. Koronan vaatimien kuolonuhrien määrä alkaa lähestyä Espanjassa jo 600:aa.

Iranissa puolestaan on kirjattu ennätysmäärä eli 147 kuollutta vuorokaudessa. Kaikkiaan tautiin on kuollut maassa jo yhteensä 1 135 ihmistä.

Britannia sulkee kaikki koulunsa perjantaina koronaviruksen epidemian vuoksi, ilmoitti saarivaltion hallitus keskiviikkona. Koulut pysyvät kiinni toistaiseksi, kertoi opetusministeri Gavin Williamson parlamentille.

Britannian johto ei antanut mitään arviota siitä, milloin koulut mahdollisesti voitaisiin avata uudelleen.

Britannian hallitus on muuttanut hyvin selvästi linjaansa koronaviruksen suhteen. Aluksi hallitus ilmoitti, että tiukkoihin rajoituksiin ei ryhdytä, mutta nyt sellaisista on päätetty.

Turkki sulkee maarajansa Kreikkaan ja Bulgariaan keskiyöllä koronaviruksen vuoksi, kertoo uutistoimisto Dogan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan määräsi viime kuussa maan rajat Bulgariaan ja Kreikkaan avattaviksi siirtolaisille ja pakolaisille, mikä johti ihmisten pakkautumiseen rajoille ja kiivaaseen diplomaattiseen yhteydenottoon niin EU:n kuin Kreikankin kanssa.

Erdogan keskusteli pakolaissopimuksesta eilen videokonferenssissa Ranskan, Saksan ja Britannian johtajien kanssa. Turkin mukaan Eurooppa ei ole tukenut Turkkia riittävästi, vaikka sopimuksessa on niin luvattu.

Turkissa on toistaiseksi havaittu satakunta koronatartuntaa, ja yksi ihminen on kuollut virukseen.

Yhdysvallat sulkee Kanadan-rajansa kaikelta sellaiselta liikenteeltä, joka ei ole välttämätöntä. Tavaraliikenne jatkuu normaalina, kertoi presidentti Donald Trump Twitterissä.

Trumpin mukaan päätös tehtiin yhteisymmärryksessä Kanadan kanssa. Trumpin mukaan rajan sulkemisen yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

Yhdysvalloissa on todettu runsaat 7 300 koronatartuntaa. Virukseen on kuollut 116 ihmistä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan hän vertautuu nyt koronaviruksen vuoksi niihin Yhdysvaltain presidentteihin, jotka johtivat maata sen käydessä sotaa.

"Tietyssä mielessä olen sota-ajan presidentti. Sotaahan tässä käydään, koska tilanne on hyvin vakava", Trump sanoi puhuessaan Valkoisessa talossa.

Samalla Trump sanoi olevansa eri mieltä valtiovarainministeri Steven Mnuchinin kanssa siitä, että Yhdysvaltojen työttömyys nousee koronaepidemian vuoksi lähelle 20 prosenttia.

"Kyseessä on pahimman mahdollisen vaihtoehdon tilannekuva, emmekä vielä ole lähelläkään sitä", Trump vakuutti.

Trump sanoi myös määränneensä, että kaikkien kiinnelainojen päättymisten ja mahdollisten häätöjen voimaantuloa lykätään huhtikuun loppuun asti.

Presidentti totesi niin ikään olevansa toiveikas sen suhteen, että nyt suljettava Yhdysvaltain Kanadan-raja, jonka ylittää päivittäin satojatuhansia ihmisiä, voitaisiin avata uudelleen jo kuukauden kuluttua.