Monacon ruhtinas Albert II on saanut koronaviruksen – Euroopan tartunnat jatkavat nousuaan

Saksa kutsuu kymmeniätuhansia reserviläisiä apuun koronaviruksen torjuntaan, kertoi puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer. LEHTIKUVA/AFP

Euroopassa koronavirustartunnat ovat jatkaneet nousuaan ja eri maiden liikkumisrajoitusten odotetaan pitkittyvän.

Italian liikkumisrajoituksia pidennetään alkuperäisestä, kertoo pääministeri Giuseppe Conte. Hänen mukaansa rajoitukset ovat toimineet ja estäneet järjestelmän täydellisen romahduksen.

Conte kertoi asiasta Corriere della Sera -sanomalehdelle. Alun perin koko maahan julistettujen rajoitusten piti kestää 25. maaliskuuta asti, mutta nyt niitä jatketaan ainakin huhtikuun 3. päivään asti.

Italian koronavirustartunnat ovat jatkaneet kasvuaan. Conte kuitenkin toivoo tautihuipun olevan pian käsillä, mutta varoittaa, että paluu normaaliin kestää vielä paljon pidempään.

Italia kertoi eilen, että 475 ihmistä on kuollut päivän aikana koronavirukseen. Tämä on toistaiseksi korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.

Myös Ranskassa kansanterveyslaitoksen johtaja ennustaa, että maan tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia joudutaan jatkamaan alkuperäisestä kahdesta viikosta mahdollisesti neljään viikkoon.

Saksassa tartunnat nousivat lähes 3000:lla vuorokaudessa, reserviläiset apuun

Saksassa vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut 11 000:een. Tartuntojen määrä nousi 2 800 tapauksella yhden vuorokauden aikana.

Saksassa on toistaiseksi kuollut koronaan parikymmentä ihmistä. Liittokansleri Angela Merkel varoitti eilen kansalaisia harvinaisessa tv-puheessa, että epidemia on Saksan sodanjälkeisen historian suurin haaste.

Saksa kutsuu kymmeniätuhansia reserviläisiä auttamaan koronaviruksen torjunnassa, sanoo maan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer.

Espanjassa koronavirukseen on kuollut nyt 767 ihmistä, mikä on noin 30 prosentin nousu vuorokauden sisällä.

Maassa on todettu yli 17 000 tartuntaa, mikä on toiseksi suurin määrä Euroopassa Italian jälkeen.

El Pais -sanomalehden mukaan Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa.

Myös Monacon hallitsijalla ruhtinas Albert II:lla on todettu koronavirustartunta. Hovin tiedotteen mukaan 62-vuotiaan monarkin terveydentila ei kuitenkaan anna aihetta huoleen. Positiiviseksi osoittautunut testi oli tehty alkuviikosta.

Ruhtinas Albert on tiettävästi ensimmäinen valtionpäämies, joka on saanut koronatartunnan.

Portugali on julistanut kansallisen poikkeustilan 15 päiväksi hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Poikkeustilan takia hallituksen on helpompaa rajoittaa ihmisten liikkumista.

Maan presidentti Marcelo Rebelo de Sousa kuvaili päätöstä poikkeukselliseksi ja sanoi, että sillä ei yritetä häiritä demokratiaa.

Portugalissa vallitsi 1970-luvulle saakka diktatuuri, jonka jälkeen se palasi demokraattiseen järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen poikkeustila sitten diktatuurin päättymisen.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko kutsuu maailman koronaviruspandemiaa "psykoosiksi".

Lukashenkon mukaan "psykoosi" hyödyttää toisia ja vahingoittaa toisia. Hänen mukaansa viruksesta aiheutuva paniikki on vaarallisempi kuin virus itsessään.

Aiemmin Lukashenko on ehdottanut avuksi koronavirukseen työskentelyä maalla. Presidentin mukaan "traktori ja pellot parantavat kaikki".

Lukashenkon mukaan Valko-Venäjälle ei aiota asettaa liikkumisrajoituksia toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Sen sijaan maa aikoo testata kaikki, jotka ovat olleet kontaktissa viruksen saaneen ihmisen kanssa.

Suljettu ja itsevaltaisesti johdettu Valko-Venäjä on vahvistanut 51 koronavirustartuntaa.