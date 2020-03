Marimekko ja Terveystalo aloittavat yt-neuvottelut, Marimekon loputkin myymälät sulkeutuvat tällä viikolla

LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Marimekko aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat design-yhtiön koko Suomessa toimivaa vähittäiskaupan henkilöstöä. Maaliskuun lopulla alkavat neuvottelut koskevat enintään 90 päivän määräaikaisia lomautuksia.

Yhtiö ilmoittaa, että kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuina neuvottelut koskevat vajaata 200:aa työntekijää. Yhtiöstä kerrotaan, että päätösten piiriin voi kuulua enemmänkin työntekijöitä, mutta tarkkaa lukua se ei anna. Yhteensä yhtiössä oli viime vuoden lopulla 450 työntekijää, joista noin 100 Suomen ulkopuolella.

Lomautukset voivat olla koko- tai osa-aikaisia.

Lisäksi yritys aloittaa vastaavanlaiset toimet muissa organisaatioissa ulkomailla sekä tarkastelee kaikkia kiinteitä kulujaan. Yhtiö on väliaikaisesti jo sulkenut vähittäismyymälänsä Yhdysvalloissa, Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Tanskassa. Myymälät Suomessa ja Ruotsissa sulkeutuvat tällä viikolla.

Yhtiö myös peruu helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen, jossa se arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Marimekko ei anna tarkkaa arviota koronaviruspandemian vaikutuksista, vaan arvioi asiaa myöhemmin. Yhtiön mukaan pandemialla voi pitkittyessään olla merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Terveystalo aloittaa yt-neuvottelut maaliskuun lopulla koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Yhtiö neuvottelee henkilöstön siirtämisestä toisiin tehtäviin tai tarvittaessa määräaikaisista lomautuksista. Yritys kertoo, että se voi harkita lomautuksia enintään 90 päiväksi tehtävissä, joissa työ väliaikaisesti vähenee tai loppuu.

Yhtiö antoi viime viikolla tulosvaroituksen koronaepidemian vuoksi.

"Olen pahoillani yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstöllemme aiheuttamasta epävarmuudesta tässä muutenkin epävarmassa tilanteessa", toimitusjohtaja Ville Iho sanoo tiedotteessa.

Terveystalon mukaan koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön palveluiden kysyntään. Yhtiö ennakoi viime viikolla esimerkiksi kiireettömän sairaanhoidon, suunterveyden palveluiden ja hyvinvointipalveluiden kysynnän vähenevän lyhyellä aikavälillä. Toisaalta tiettyjen tehtävien, kuten etävastaanottojen, työ on lisääntynyt. Lisäksi yhtiö on kertonut pyrkivänsä helpottamaan julkisen sektorin painetta poikkeuksellisessa tilanteessa.

Taloudellisia vaikutuksia ja tilanteen kestoa on yhtiön mukaan vaikea arvioida.