Sisäministeri Ohisalo toivoo, että kolme viikkoa Uudenmaan eristämistä riittää

Tarkoituksena on pitää liikkumisrajoitus mahdollisimman lyhyenä.

Sisäministeriö Maria Ohisalo kävi Uudenmaan rajalla kertaalle heti yöllä sen jälkeen kun liikkumiskielto astui voimaan. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toivoo, että Uudenmaan eristämistä muusta maasta ei tarvitsisi jatkaa kolmea viikkoa pidempään.

"Terveysviranomaisten meille antama tieto lähti siitä, että tämä kolme viikkoa olisi aika, jonka toivottavasti pitäisi riittää. En tietenkään voi itse lähteä sitä ennustamaan, riittääkö se", hän sanoo STT:lle.

Tarkoituksena on joka tapauksessa pitää liikkumisrajoitus mahdollisimman lyhyenä.

Jatkotarve arvioidaan sen perusteella, miten tautitilanne etenee ja miten rajoittamistoimet vaikuttavat. Myös se vaikuttaa, miten ihmiset noudattavat rajoituksia.

"Toivon, että ihmiset kunnioittaisivat, mitä eri viranomaiset tekevät yötä päivää muiden terveyden eteen."

Maakuntarajan valvonta sitoo myös paljon viranomaisten käsiä. Työntekijät, jotka nyt valvovat rajaa, ovat pois muun muassa rikostutkinnasta ja hälytystehtävistä. Uudenmaan rajojen valvonta vie esimerkiksi satojen poliisien työaikaa ensimmäisinä päivinä.

"Jokainen hälytystehtävä pyritään kuitenkin edelleen tekemään normaalisti. Sen takia virka-apua on pyydetty Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta", Ohisalo sanoo.

Liikkumiskielto Uudenmaan maakunnan rajoilla astui voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä.

Ohisalon mukaan rajatarkastuspisteillä on eittämättä tulossa vastaan vaikeita rajanvetoja siitä, kenellä on oikeus jatkaa matkaa ja kenellä ei. Kentällä olevien poliisien tukena on ministerin mukaan operaatiota johtavan Helsingin poliisin sekä Poliisihallituksen ohjeistus ylitysperusteista.

"Yhdenvertaisuus on aivan keskiössä siinä, mitä poliisi tekee. Kaikki tilanteet raportoidaan."

Lauantaina aamulla rajalta oli käännytetty noin 120 autoa.

Myös julkisissa kulkuvälineissä poliisi voi tiedustella matkustajilta liikkumisen syitä. Voidaanko esimerkiksi bussista jättää matkustaja ulos rajalla, jos hänellä ei ole välttämätöntä syytä päästä yli?

Ministerin mukaan tällaisen tilanteen syntymistä pyritään välttämään siten, että lähtökohtaisesti tarkistukset on tarkoitus tehdä lähtöasemalla.