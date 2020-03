Koronakuolemia Suomessa nyt 17 – varmistettuja tartuntoja lähes 1 400

Vesa Moilanen/Lehtikuva

Kuopion Kysin erityisvastuualueella on todettu kolme koronakuolemaa.

Suomessa on todettu kaikkiaan 17 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Määrä on kasvanut vuorokaudessa neljällä: eilen iltapäivällä virukseen kuolleita oli 13.

Sairaalahoitoa vaativia koronaviruspotilaita on tällä hetkellä 137, joista 56 on tehohoidossa. Helsingin yliopistollisen sairaalan Hyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on sata potilasta ja heistä tehohoidossa on 42. Hyksin alueella koronakuolemia on eniten eli 12.

Kuopion Kysin erityisvastuualueella kuolemantapauksia on kolme. Tampereen Taysin ja Oulun Oysin alueilla kuolemia on molemmissa yksi.

Ainoastaan Turun Tyksin erityisvastuualueella ei vielä ole koronaviruksesta johtuvia kuolemia.

THL:n mukaan Suomessa noin 22 600 ihmistä on testattu koronaviruksen varalta. Näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä.

Varmistettuja tartuntoja on lähes 1 400. Tapauksien määrä on lisääntynyt noin 70:llä eilisestä. Vahvistetuista tartunnoista nyt tasan 52 prosenttia on todettu miehillä.

THL:n mukaan useita ihmisiä on toipunut ja päässyt sairaalasta.

Todellinen sairastuneiden määrä on käytännössä huomattavasti suurempi, koska kaikkia oirehtivia ei testata. Vaikka koronavirus voi aiheuttaa kuoleman, osa tartunnoista on täysin tai lähes oireettomia.