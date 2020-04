Suomessa tehohoidossa 62 ihmistä koronan vuoksi – tiistain jälkeen ei uusia koronakuolemia

Valtaosa 159 sairaalahoidossa olevasta on Helsingissä. Toiseksi eniten sairaalahoidossa olevista on Kuopiossa.

Anni Reenpää

THL:n mukaan 62 ihmistä on tehohoidossa Suomessa koronan vuoksi.

Koronan vuoksi oli keskiviikkona sairaalahoidossa koko maassa yhteensä 159 ihmistä, joista 62 oli tehohoidossa. Asiasta kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL keskiviikkona iltapäivällä.

Valtaosa sairaalahoitoa vaativista on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Sairaalahoidossa on alueella 111 ihmistä ja heistä tehohoidossa 43.

Kuopion Kysin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 17 potilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Oulun Oysin erityisvastuualueella sairaalahoitoa vaatii seitsemän ihmistä, joista vain yksi on osastohoidossa ja loput kuusi tehohoidossa.

Tampereella Taysin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli keskiviikkona 15 ihmistä. Heistä neljä oli tehohoidossa.

Turun Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoitoa vaati yhdeksän ihmistä, joista tehohoitoa kolme.

Tiistain jälkeen ei ollut keskiviikkoiltapäivään mennessä todettu uusia koronaan liittyviä kuolemia. Keskiviikkoon mennessä koronaan oli kuollut Suomessa yhteensä 17 ihmistä.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Hyksin erityisvastuualueella. Hyksin alueella on ollut koronakuolemia yhteensä 12. Kysin alueella koronaan on kuollut kolme ihmistä. Oysin ja Taysin alueilla on kummassakin kuollut yksi ihminen.

Ainoastaan Turun Tyksin erityisvastuualueella ei vielä ole koronaviruksesta johtuvia kuolemia.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä testattu noin 24 200 näytettä. Määrä nousi tiistailta noin 1 600 kappaleella.

Koronatartuntoja oli keskiviikkoon mennessä varmistettu yhteensä 1 446. Uusia tartuntoja oli varmistettu tiistain jälkeen 62.

