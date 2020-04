Koronatartuntojen määrä nousi 72:lla

Uudellamaalla tautitapauksia on nyt havaittu 960 ja Pirkanmaalla 110.

Tautitapauksia on selvästi eniten Uudellamaalla, missä niitä on havaittu 960. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 1 518, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koronatartuntojen on noussut eilisestä 72:lla. THL tiedottaa tehohoitopotilaista ja koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Tautitapauksia on selvästi eniten Uudellamaalla, missä niitä on havaittu 960. Pirkanmaalla on havaittu 110 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 69 tartuntaa.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, missä tartuntoja on havaittu 324. Sairastuneista hieman yli 51 prosenttia on miehiä ja vajaat 49 prosenttia naisia.